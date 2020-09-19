得益於《寄生蟲》和BTS熱潮…文化藝術著作權貿易收支首次實現順差. September. 19, 2020 07:18. by 張潤貞記者 yunjng@donga.com. 今年上半年(1∼6月)文化藝術著作權貿易收支歷史上首次形成順差。這被解釋為是因為電影《寄生蟲》和防彈少年團(BTS)等韓流文化商品和明星大受歡迎。 據韓國銀行18日公布的《2020年上半年知識產權貿易收支》顯示，今年上半年產業產權與著作權等知識產權貿易收支逆差(赤字)為7.5億美元。赤字幅度與去年上半年(-8.8億美元美元)相比減少了15%左右。 其中著作權貿易收支創下半年(6個月)最高順差10.4億美元美元的影響很大。特別是文化藝術著作權收支盈利達8000萬美元。文化藝術著作權收支包括音樂、電視劇、電影、文學作品出口等。 韓國銀行相關人士解釋說：“隨著韓國國內網絡遊戲出口增加，廣告公司使用的影像和音響的著作權費支付減少，著作權收支得到了改善。這可能是受到了韓劇影像出口等影響。”實際上，在越南等亞洲國家，韓劇占據了Netflix人氣節目的大部分。 遊戲等研究開發及軟件著作權收支也比去年多1.5億美元，達到9.7億美元的順差。 相反，產業產權貿易收支逆差達17億美元，比去年上半年增加了2.5億美元。商標及特許經營權赤字從1000萬美元暴漲到了7.4億美元美元。使用源泉技術時支付的特許及實用新型專利權赤字從13.4億美元減少到了9.7億美元。

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