預告“中秋假”人潮將取代返鄉，中秋防疫將更加不安. September. 19, 2020 07:18. . 在中秋長假期間，為了防止新冠疫情擴散，政府要求遊子克制返鄉，因此濟州和江原道等主要旅遊景點紛紛迎來遊客預約。據推算，在從30日開始的5天連休期間，濟州將迎來約20萬名遊客。這相當於夏季的旺季。迎來楓葉季節，江原地區的主要住宿設施也已經預訂壹空。沒有返鄉，而是遊客增加，這是壹種“氣球效應”，如果非特定人群密集在大眾利用設施，危險度反而會更高。 中秋連休是下半年新冠疫情防控的最大危險因素。在此期間人流量急劇增加的長假過後，確診患者無壹例外地增長。5月黃金假期壹結束，梨泰院俱樂部事件爆發，夏季休假和光復節長假之後，出現了第二次流行危機。再加上呼吸道感染病正在進入增加的秋季，如果放松警惕，此次連休很有可能成為“新冠病毒引爆劑”。 中央政府和地方自體團體應該集中檢查酒店和度假村、娛樂設施和練歌房等危險設施的防疫情況，將連休風險降到最低。此次中秋返鄉客流減少，但快遞需求將會增加。對過去大大小小的集體感染不斷發生的物流設施的防疫及配送司機的安全檢查也不能疏忽。國民要盡量避免移動，同時要徹底遵守戴口罩和保持距離，在室內長時間停留時，要定期通風。 據統計，昨天新增新冠確診病例126例，連續35天保持三位數。雖然因為經歷了令人痛苦的保持社交距離2.5階段（8月30日∼9月12日），壹度每天出現400多名患者的數量已有所減少，但僅從患者規模來看，仍需要實行保持社交距離第三階段，情況依然十分嚴峻。在2.5階段期間，全國各地也發生了35起新集體感染事件。新冠疫情的終結在短期內還很難期待。隨著全球制藥公司正在開發的疫苗在最終階段的3期臨床試驗中接連出現副作用，預計疫苗商用化要到明年下半年才能實現。到那時為止，只有克制外出和聚會，將基本衛生守則生活化，是唯壹的方法。

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