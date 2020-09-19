又是醉酒駕駛…SUV沖入鬧市區人行道. September. 19, 2020 07:18. by 李素妍記者•韓成熙記者 always99@donga.com. 此前著名的“乙旺裏酒後駕車事故”奪去了做炸雞配送的50多歲家長的性命，在國民譴責輿論高漲的情況下，17日首爾市中心再次發生了醉酒司機駕駛的車輛沖入人行道導致行人受傷的事故。雖然隨著新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的擴散，強化了“保持社會距離”防疫方針，酒局有所減少，但是因酒後駕駛引發的事故在新冠病毒擴散後的2~8月比去年同期增加了16.9%。 首爾城北警察署表示，17日下午7時56分許，因涉嫌(危險駕駛致死傷•違反道路交通法等)在地鐵4號線漢城大學入口站十字路口醉酒駕車撞傷行人，40多歲的男性A某被立案調查。據警方透露，A某在十字路口左轉時，沖向在人行橫道前等待交通信號燈的30多歲女性B某。 據說，當行人湧向被車撞倒在人行道上的B某周圍時，A某顯然處於醉酒狀態，搖搖晃晃地走出了車外。因該事故，B某受了輕傷，被送往附近醫院。據調查，當時A某的血液中酒精濃度已經超過了吊銷駕照的水平(0.08%以上)，處於醉酒狀態。 今年6月24日，在釜山，喝醉酒的C某(64歲)駕車撞上了停在釜山東區某三岔路口的車輛。此後，C某在行駛到約2公裏外的寶水洞咖啡街時，因市民的舉報被警方逮捕。當時C某的血液中酒精濃度高達0.153%，屬於吊銷駕照的水平。 18日，警察廳向國會行政安全委員會所屬的國民力量金用判議員室提交的資料顯示，今年2~8月酒後駕駛事故件數為1.004萬件，比去年同期(8589件)增加了16.89%。 另外，因酒後駕車撞死送炸雞的50多歲家長的30多歲女性於18日被檢察機關起訴，並移交給了警方。另外，在釜山海雲臺區吸食大麻後，在幻覺狀態下抓住方向盤並引發7重追尾事故的40多歲保時捷司機當天也因涉嫌危險駕駛致傷、逃逸致傷等被警方拘留。

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