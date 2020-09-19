“金廣鉉 新人王候補”“柳賢振 賽揚獎候補”. September. 19, 2020 07:18. by 黃奎引 kini@donga.com. “KK”金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀)在選手評價中，被擁有最高權威和歷史的棒球雜誌“Baseball America”(BA)認可為“崛起的新人”。 BA通過18日的報道分析了今年國家聯盟(NL)新人獎的競賽，並介紹說，“金廣鉉在上個月18日進入首發輪換陣容後，成為了整個美國職棒大聯盟(MLB)中最強大的首發投手。金廣鉉作為先發投手，消化了27又三分之一局，只丟掉了1分自責分。而且這1分還是在首場比賽中失掉的。在經歷腎臟梗塞後(在15日與密爾沃基釀酒人的客場比賽中)7局無失分等，最近他連續24局創下無責任失分。” 但是，BA將傑克•克倫沃斯(26歲•密爾沃基•內野手)、達斯汀•梅(23歲•洛杉磯道奇•投手)、德文•威廉姆斯(26歲•密爾沃基•投手)評為新人王前三名。該媒體認為，目前他們3人還領先於金廣鉉。 對於“藍色怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥)的評價則褒貶不一。MLB官方電視臺MLB網絡在篩選美國聯盟(AL)賽揚獎5名候選人時，將柳賢振也包括在內。加拿大網絡媒體《thescored.com》也把柳賢振選為AL賽揚獎的第五名。但是MLB官方網絡媒體“MLB.com”當天公開了以本社記者為對象進行的AL賽揚獎模擬投票結果，在介紹柳賢振時只提及了“成功獲得選票的選手”，但並沒有把他列入前5名。 因為賽季還沒有結束，兩位選手都還有提高評價的機會。首先，金廣鉉將以匹茲堡海盜隊為對象挑戰賽季第3勝。據MLB主頁透露，金廣鉉將在20日與匹茲堡隊的客場比賽中首發出場。截止到當天，匹茲堡隊的勝率為15勝34負（勝率0.306），在MLB30支球隊中勝率最低。金廣鉉已經和匹茲堡隊有過兩次交鋒。在MLB出道戰的7月25日揭幕戰上，他獲得了保局成功，上個月28日也以6局3個被安打、1失分(非自責分)的成績完成好投，但未能取得勝利。 從輪換順序來看，柳賢振也很有可能在同一天進行的與費城費城人隊的客場比賽中首發上場。柳賢振以費城隊為對象，在總共3場比賽中首發出場，投了18又三分之一局，以1勝、無敗、平均責任失分2.45的數據展示了強大的實力。 另外，多倫多隊18日以7比10負於紐約洋基隊，最近陷入了3連敗。目前球隊以26勝23負(勝率0.531)的成績，在AL總排名上跌至第8位。以多倫多隊為對象兩天前轟出6個本壘打，前一天擊出7個本壘打的洋基隊擊球陣容當天再次擊出了6個本壘打，並由此成為美國職棒大聯盟歷史上首支連續3場比賽擊出6個本壘打(及以上)的球隊。

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