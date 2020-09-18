確診3000萬人……面對陡峭的擴散趨勢，老人設施等應無懈可擊. September. 18, 2020 07:13. . 全球新冠累計確診者超過3000萬人，而國內單日新增確診者也從壹度減少至小100多人增加到153人。特別是老人療養設施和汽車廠、教會等頻繁發生新的集體感染，而且不知道感染途徑的所謂“不明感染者”的比重也超過了25%，這讓防疫當局非常緊張。 最近突出的防疫死角地帶就是老年人的感染。10日至16日的壹周內，新增確診病例916例，其中60歲以上患者達到360例，占四成。高齡人群的病亡率也越高，50歲以下人群的病亡率不到0.5%，但60歲以上人群的病亡率大幅上升至1.19%，70歲以上、80歲以上人群的病亡率分別達到6.47%和20.57%。重癥患者的比率也接近60歲以上患者總數的90%。60歲以上確診者比重和高齡死亡者增加，是因為老人療養設施等接連發生集體感染。迄今為止，韓國國內新冠全體死亡者的三分之壹左右來自療養院等老人設施。 防疫當局表示，將以首都圈療養醫院和療養設施為對象進行標本診斷檢查。但是，對老人療養設施管理的憂慮是什麽時候開始的，到現在才進行抽樣調查？政府此次出臺的對策也缺乏實效性。相比老人24小時常駐的療養設施，只在壹定時間裏負責老人的日間護理中心等更易發生感染，但是卻沒有采取任何措施。雖然療養設施采取了禁止外人探視等措施，但依然允許看護人接觸老人患者，因此病毒入侵的可能性仍然存在，這也是個問題。 全球感染者突破3000萬人，距離去年年底中國武漢向世界衛生組織報告出現首例情況不明的肺炎9個月時間。超過1000萬人後突破2000萬人用了44天時間，但是發展到3000萬人只花了38日。新冠疫情的傳播速度更快了，但療養院等老人集體設施卻成為變得更強烈的新冠病毒的目標。新冠疫情初期國外發達國家療養設施中出現許多高齡死亡者的模式，現在正在撲向我們，因此要集中力量予以有效切斷。

한국어