用宇宙的慣性來看新冠疫情. September. 18, 2020 07:13. . 又壹個學期開始了。如果說與第壹學期有什麽不同，那就是更加諳熟了這種狀況。學生們現在似乎也安穩地投入到了學習中。周圍的同僚教授們現在對網絡授課也熟悉了很多。雖然研究很難像以前壹樣進行活躍的國際合作，但在研究室卻安靜地進行著。從這些大學的情況看，給人壹種慣性力量的感覺。 慣性法則是學物理學時最早學到的牛頓物理學的最基礎概念。這個法則最重要的關鍵詞是“連續”。在某種靜止狀態或運動狀態下，如果外部力量沒有發揮作用，物體就會繼續靜止或繼續運動。為了把油輪前進的方向改成90度，關閉發動機要多走數公裏以上。比這更重的航空母艦要想改變方向，需要更長的時間和距離。因為越是沈重的物體，越不能輕易改變方向。為了改變自己所走的方向，還需要其他強大的力量。那麽，由新冠疫情導致的日常生活的變化，需要怎樣的力量和多長時間呢？ 在太空中飛行的物體很難改變自己的方向。因為在地球上，空氣中的粒子會撞擊飛行物體形成阻力，但在宇宙空間裏，沒有阻止飛行的阻止力量。沒有阻力就不能輕易停下來。為了修理宇宙飛船，從宇宙飛船出來揮動錘子，如果失手，錘子就會旋轉，直到撞擊宇宙盡頭的某處。即，慣性力量受其環境支配。 我們以牛頓力學的中心太陽為中心生活。地球和太陽奇跡般地處在最恰當的位置上。如果比現在的位置還遠，地球就會像火星壹樣成為冰凍的沙漠。相反，如果離得近，地球就會像金星壹樣成為下著酸雨的熱行星。對於無論遠或近，對於都想生存的生命體來說，這裏都是殘酷的地方。月球也有著最適宜地球維持現在這種空轉周期的大小。如果比現在小的話，會妨礙地球的自轉，很難成為像現在這樣穩定的地球環境。隨著地球上生命體的進化，月球和地球能夠生存，這都是因為月球和地球保持了非常適當的大小和距離。 地球的大小和質量也是以最合適的值打造的。如果地球的質量小於現在的質量，重力就會變小，在大氣中無法留住氧氣。如果質量大的話，在原始時代形成的有毒氣體混在大氣中，生命體很難生存。在這奇跡般的巧合中，太陽和月亮、地球正在反復自轉和公轉。 在慣性框架中，以地球為代表的人類生活和環境得到最恰當的安排，這是近乎奇跡的事情，也是最值得慶幸的事情之壹。那麽，新登場的新冠疫情這個變數該如何看待呢？從物理學來看，在這種堅固的宇宙慣性的框架下，新冠疫情等考驗也許不會成為制造某種變化的“小力量”。雖然對我們來說是件大事。

한국어