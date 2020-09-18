朝鮮在閱兵式訓練場新建洲際導彈級導彈隔納設施. September. 18, 2020 07:14. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 衛星照片顯示，朝鮮在正在準備10月10日舉行的勞動黨創建75周年閱兵式的平壤美林機場新建了可保管洲際導彈的大型臨時保管設施。據悉，韓美情報部門也在關註朝鮮在閱兵式上全面公開新型洲際導彈的可能性。 美國專門報道朝鮮消息的媒體“北緯38度”當地時間15日在壹份報告中表示：“對美林機場衛星照片進行分析的結果顯示，確認最近建成了2個長37米、寬7米的大型臨時設施。”考慮到衛星照片的拍攝時間，這些設施可能是在本月4日至14日之間建成的。“北緯38度”在報告中認為，相關設施大到可以保管洲際導彈級導彈的移動式發射架。 考慮到朝鮮2017年11月發射的“火星-15”型洲際導彈的長度為22米，該設施可以容納比“火星-15”型更大的洲際導彈。因此，有觀察人士認為，朝鮮可能準備在閱兵式上公開此前不為人知的新型洲際導彈。韓國軍方消息人士說：“不能排除朝鮮推出可以打擊美國本土的新戰略武器，引起關註後，針對11月美國大選發射‘北極星-3型’潛射彈道導彈的可能性。”

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