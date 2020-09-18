現代起亞汽車今年的電動汽車銷量躍居世界第三. September. 18, 2020 07:14. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代汽車集團今年得益於純電動汽車(EV)銷售的好勢頭，躍升為今年EV世界前3位的整車集團。 市場調查公司“SNE Research”17日表示，對世界77個國家的今年1~7月各企業電動汽車銷量進行統計的結果顯示，現代汽車和起亞汽車分別以3.6萬多輛和2.2萬多輛位居世界第4和第8位。 如果將排名前10位的企業匯集到同一資本集團內，那麽繼售出19萬多輛的美國特斯拉和8.4萬多輛的雷諾日產汽車集團之後，排在第三位。奧迪大眾集團以5.5萬多輛緊隨現代汽車集團之後。 現代汽車集團之所以取得如此佳績，主要是因為商用車銷售情況良好。現代汽車得益於“波特2”EV卡車的良好銷量勢頭，一年內銷量增加了12.3%，起亞汽車得益於“BONGO1t EV”卡車和“Niro”“Soul”的強勁需求，同期銷量增幅達到39.4%。預示將從今年下半年開始明年正式推出EV的奧迪和大眾的銷量也分別增加了92.6%和63.6%。相反，比亞迪、上海通用五菱等華裔車企因本國市場低迷不振。美國特斯拉公司因在中國生產的“Model 3”銷量大增，銷量增加2.7%，穩居榜首。 現代汽車集團因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)，今年1~7月在世界EV市場上的占有率比一年前減少了20%，但反而成功增加了銷量。有評價稱，這是因為明年將推出采用新一代平臺的EV，在商用車領域積極搶占市場。SNE Research分析稱，“現代汽車和起亞汽車在歐洲市場上，去年年末和今年年初推出的車型銷量正在增加。如果美國市場恢復，作為EV品牌的地位將會進一步提高。”

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