日本進入菅政府時代，向海洋排放“核電站汙水”是否成為現實？. September. 18, 2020 07:14. by 東亞科學記者 金民洙 ashilla@donga.com. 隨著日本首相菅義偉16日就任，福島核電站汙水是否會被排放到海洋的憂慮再次浮出水面。因為菅義偉此前曾表示，“下屆政府應該解決福島核電站核輻射汙水問題”。 東京電力從15日開始著手把保管在福島核電站用地的核輻射汙水進行再凈化工作，以便將汙水處理至日本管制部門規定的放射性物質排放標準以下。對此，有人分析說，這是為把福島汙染水向海洋排放的準備工作。專家們壹致認為，再凈化試驗結果能否按照當初的目標將放射性核物質濃度降低到標準值以下，有必要公開透明的信息。 以2019年為基準，福島核汙水平均每天產生180噸。這裏除了人為註入的水之外，還包括從2013年開始流入核反應堆建築並被汙染的大量地下水。今年2月，日本政府認為2022年8月核電站用地內會充滿儲藏空間，並下結論說，向海洋排放是最合適的方案。 據日本政府透露，福島核汙水中包含的放射性核物質共有64種。主要核物質有銫-134和銫-137、鈷-60、銻-125、鈦-106、鍶-90、碘-129、氚、碳-14、鈦-99等10種，其余54種為未對自然產生影響的微小水平。 國際原子能機構對每種主要核物質都制定了勸告的排放標準。釋放強能伽馬射線的銫-137的排放標準是每升90貝克勒爾（Bq）。目前福島汙染水的銫-137放射能濃度為每升0.0585∼829Bq。儲藏罐中儲存的汙水各不相同，放射性核物質的濃度也各不相同，因此存在很大的偏差。 東京電力著手進行的再凈化工作是減少這種放射能濃度偏差，將核物質的排放降低到標準值以下。通過升級和更換多核物質清除設備（ALPS）的過濾器，再次凈化目前保管的汙水，確認放射能濃度後，如果達不到標準值，將重新進行反復再處理。 原子能安全委員會防災環境課長金潤宇（音譯）表示：“據我所知，國際原子能機構的研究結果顯示，ALPS的性能並沒有問題”，“雖然從技術上來看，通過再凈化可以滿足排放標準，但是從現實上來看，應該關註能夠達到何種程度的再凈化。” 問題是氚。當濃度達到壹定水平以上時，可通過去除設備進行部分凈化處理。但是福島汙水的氚濃度為每升平均58萬Bq，低到無法用清除設備凈化的程度。同時，這壹數值遠遠超過了排放標準值每升6萬Bq。據悉，在這種情況下，目前還沒有有效的消除氚的技術。 國家核聚變研究所ITER韓國事業團燃料周期技術組長張民浩（音譯）表示：“雖然通過電解可以降低氚的濃度，但濃度低時需要大量用電，所以會產生很多費用。”

한국어