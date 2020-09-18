“千變之臉”金凱瑞將在《周六夜現場》扮演拜登一角. September. 18, 2020 07:14. by 任寶美 bom@donga.com. 曾在電影《變相怪傑》、《阿呆和阿瓜》、《美麗心靈的永恒陽光》等作品中展現精湛演技的演員金•凱瑞(58歲)將在美國人氣喜劇類綜藝節目《周六夜現場》(Saturday Night Live)的模仿大選中扮演民主黨總統候選人喬•拜登的角色。 美國NBC電視臺16日(當地時間)表示：“金凱瑞是我們的新喬•拜登。”不是之前扮演過拜登的傑森•蘇戴奇斯、伍迪•哈裏森、約翰•木蘭尼，而是選擇了新人。《周六夜現場》最近也突然選定羅伯特•德尼羅扮演前聯邦調查局(FBI)局長羅伯特•米勒，布拉德•皮特扮演美國國立衛生研究院傳染病科主任安東尼•福奇，一時成為話題。 金凱瑞曾多次表現出對美國總統特朗普的否定立場。2018年，他在自己的推特上上傳了將特朗普總統描繪成魔女的諷刺畫，還展示了刻畫當時白宮女發言人莎拉•桑德斯猙獰面貌的畫作。金凱瑞將特朗普比喻為皮膚癌之一的黑色素瘤，稱其“危險得令人難以置信”。 此次大選系列片將於10月3日~31日分5集播出。在2016年大選時扮演特朗普總統的亞力克•鮑德溫再次被選中。特別是，如果9月29日開始進行第一輪總統候選人討論，金凱瑞和鮑德溫以拜登和特拉姆普的形象爭鋒對決的樣子將成為話題。CNN評價說：“大選期間尤其受矚目的《周六夜現場》將通過金凱瑞、鮑德溫組合大量報道與大選討論、大選有關的各種消息，給大選註入活力。”

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