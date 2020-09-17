日本新政權上臺，韓日“知日派-知韓派”受到關註. September. 17, 2020 07:46. by 東京=常駐記者 朴亨俊、韓基載記者 lovesong@donga.com,record@donga.com. 認為在日本菅義偉政權韓日關系也不易改善的展望占據上風，但也有部分人表示期待。為了韓日關系的發展，韓日兩國知日派、知韓派的作用變得比任何時候都重要。 在韓國執政黨人士中，與菅義偉首相以個人信任為基礎進行對話的代表性人物是共同民主黨代表（黨首）李洛淵。據外交消息人士透露，認識日本國內核心人士的李洛淵尤其與菅義偉周邊人士交情深厚，因此可以比較順利地進行溝通。據悉，去年10月時任國務總理的李洛淵作為政府代表出席德仁天皇即位儀式時，兩人非公開會面，進行了以“帶著責任感為改善韓日關系而努力”為宗旨的對話。 據悉，在前政府人士中，前總統秘書室長李丙琪與菅義偉有著特殊的關系。據悉，李丙琪在2013∼2014年擔任駐日大使時，每個月都會與菅義偉見壹次面。日本政府高層相關人士表示，2015年日韓協議中“菅義偉-李丙琪’的核心是“慰安婦”問題。據說，在李丙琪入獄的2年裏，菅義偉曾親自發來慰問信息。 日本政界最知名的知韓派人士是執政黨自民黨的二把手、幹事長二階俊博。只要日本國內反韓、厭韓情緒高漲，他就會起到緩和這種氣氛的作用。去年9月，由於日本限制向韓國出口半導體零部件，韓日關系陷入歷史低谷，二階俊博在某電視節目中說：“日本可以伸手讓步的，應該作出讓步。”他還是日本全國旅行業協會會長，2017年6月訪問韓國時，他和日本旅行社負責人等360名民間人士壹起前來韓國。今年也計劃以1200人的規模訪問韓國，但因新冠疫情被暫時推遲。 日韓議員聯盟幹事長河村建夫也是代表性的知韓派人士。他壹直親自向時任首相安倍晉三報告有關韓國的事項。預計他將在近期向菅義偉首相就韓日關系進行簡報。關於強制征用賠償問題，他認為“文喜相案”（通過韓日企業和國民的自願捐款向征用受害者賠償）是可能的解決方案，因此暗地裏在為法案的通過做出了努力。

한국어