BTS成為推特上被提及次數最多的歌手. September. 17, 2020 07:46. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 據統計,新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)大流行時,美國國內推特使用者提及最多的音樂人是防彈少年團(BTS)。 15日(當地時間),Billboard表示,推特通過分析3月1日至9月1日新冠病毒在美國擴散期間推特使用數據的“Twitter From Home”報告書做出了上述表示。防彈少年團成為被提及最多的歌手,其後依次是說唱歌手“坎爺”坎耶•韋斯特和女歌手碧昂絲。 防彈少年團在上個月21日公開新曲《Dynamite》後,時隔10天登上Billboard單曲排行榜“Hot 100”榜首位置等,延續著高光勢頭。“坎爺”在11月宣布參加美國總統大選,引起了話題,而碧昂斯在8月發行了同時推出音樂和影像的視覺專輯《Black is King》。 除防彈少年團外,韓國偶像組合NCT和ATEEZ也分別排在第6、8位,反映出了美國國內對“K-POP”的高度關註。另外,推特提及量排在第1~9位的音樂人全部都不是白色人種,這一點也吸引了大家的關註。

