日本媒體也報道說：“美國2017年曾考慮向朝鮮使用80枚核武器”. September. 17, 2020 07:46. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本主要媒體紛紛報道了《華盛頓郵報》副總編鮑勃·伍德沃德的著作《暴怒（Rage）》的內容，並就2017年韓半島危機壹致表示：“在‘行動計劃5027’中，美國曾討論對朝鮮使用80枚核武器。” 《讀賣新聞》16日在題為《對朝鮮使用80枚核彈的行動計劃》的報道中介紹了《暴怒》的內容，並報道說：“朝鮮發射洲際導彈等導致局勢緊張的2017年，美軍的行動計劃中包括對朝鮮使用80枚核武器。”報道還說，“根據這本書，當時美軍重新研究了假設朝鮮發生緊急情況的‘行動計劃5027’等。據悉，重新研討的‘行動計劃5027’中包括了使用80枚核武器反擊（朝鮮攻擊）的可能性”。 共同社當天也報道稱：“伍德沃德在新書中指出，韓美兩國軍隊的‘行動計劃5027’中包括使用80枚核武器，以報復朝鮮的軍事進攻。”報道還說：“2017年，‘行動計劃5027’是在與朝鮮軍事關系緊張加劇時，特朗普美國政權的選擇地之壹。” 《日本經濟新聞》報道說，“伍德沃德在15日發行的新書中指出，在假設朝鮮發生緊急狀況時，在美韓軍隊的‘行動計劃5027’中制定了旨在報復朝鮮攻擊的方案”。時事通信社也表示：“在假設朝鮮發生緊急情況下，美韓軍隊的‘行動計劃5027’中包括使用80枚核武器，以報復朝鮮的攻擊。” 日本民營電視臺TBS也報道了《暴怒》的內容，並報道說：“特朗普政府曾考慮對朝鮮使用核武器。”字幕上寫著“考慮到朝鮮體制的轉換，戰爭計劃中包括使用80發核武器”。

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