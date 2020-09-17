“Shootdori”李康仁入選本周歐洲足壇最佳11人陣容. September. 17, 2020 07:46. by 金正勛記者 hun@donga.com. 西甲巴倫西亞隊所屬的李康仁(19歲)入選了本周歐洲足壇最佳11人陣容。 16日，ESPN西班牙頻道“ESPN Deportes”通過社交網絡服務(SNS)公開了以西甲聯賽、英格蘭足球超級聯賽、法甲聯賽等3個聯賽旗下的球員為對象的“最佳11人”。李康仁在4-4-2陣型中占據了最前方雙前鋒的其中一個位置。 李康仁入選最佳11人陣容是因為在西甲揭幕戰中的出色表現。本月14日，李康仁在西班牙巴倫西亞梅斯塔利亞球場舉行的與萊萬特的2020~21賽季西甲聯賽首輪比賽中首發出場，在72分鐘內助攻2次，帶領球隊以4比2獲勝。由此，李康仁成為在2000年以後效力巴倫西亞的球員中，完成兩次助攻最年輕的選手。 萊萬特隊的何塞•路易斯•莫拉萊斯(西班牙)和李康仁一起被選為最前線的雙前鋒，利物浦的穆罕默德•薩拉赫(英格蘭)、伯恩利的傑夫•亨德裏克(英格蘭)、阿森納的威廉(英格蘭)、蒙彼利埃的特齊•薩巴尼埃(法國)組成最佳11人的四中場。在4後衛防守陣營中，利物浦隊的安德魯•羅伯遜(英格蘭)、水晶宮隊的斯科特•丹(英格蘭)、皇家貝蒂斯隊的埃梅爾森(西班牙)、聖埃蒂安隊的韋斯利•波帕納(法國)分別榜上有名。馬賽隊的史蒂夫•曼丹達(法國)以守門員的身份入選。由於德甲和意甲聯賽尚未開幕，因此所屬球員沒有進入本周最佳陣容。

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