即將登陸韓國的Spotify，是否會成為“音樂界的Netflix”. September. 17, 2020 07:47. by 林熙允記者 imi@donga.com. 世界最大的音源服務平臺“Spotify”即將登陸韓國。Spotify最近選任了國內管理人員，在社交網絡服務(SNS)上開設了韓國官方賬戶，在海外版本上開始了韓國語服務。從今年年初開始，音樂業界就盛傳Spotify將於4月進軍韓國市場，但現在Spotify Korea的Instagram賬戶上，只孤零零地上傳了簡介照片(Logo)。 在音樂業界，比起防彈少年團在Billboard單曲排行榜上的排名，更加關註其在Spotify上所取得的成績。部分歌謠企劃公司為了宣傳海外人氣，最近宣傳了Spotify排行榜的成績。在全世界擁有約3億名用戶的Spotify能否在韓國本土落地呢？ 在國內，也有部分用戶以把IP地址轉移至美國或日本的方式使用Spotify。用戶們認為Spotify的優點是個人量身定制式音樂推薦、眾多優質的播放列表(推薦播放目錄)。根據不同類型，從Spotify制作的主播放列表到使用者親自制作並共享、《紐約時報》或《Pitchfork》等其他媒體制作並上傳的目錄，可以訂閱多種多樣的目錄，享受優質的音質。 但是，對於國內登陸效果，很多人還是持懷疑態度。首先是熟悉韓國式服務和音樂的使用者環境。某音樂服務企業高管表示：“最近，國內音源平臺被改編成蘋果音樂等海外服務風格，然後悄悄地掉回到韓國式服務。對熟悉Melon、Genie等構築的環境的消費者來說，Spotify既陌生又不方便，免費體驗期結束後，預計將以‘茶杯中的臺風’收場。”韓國A唱片•音源流通公司相關人士表示：“與針對iPhone用戶的特性化的蘋果音樂相比，Spotify的擴張性更大，但如果像蘋果音樂一樣在確保部分韓國音源方面失敗，那將是一場艱難的戰鬥。” 也有人認為，這會引發意外的旋風。與國內外音樂家簽約的某唱片公司相關人士表示：“聽說Spotify計劃在幾年內戰勝Melon，成為韓國首屈一指的事業者。如果與移動通信公司等合作，展開大規模的免費體驗活動，那麽就完全有可能像Netflix一樣在短期內成為大流行趨勢。” 巨大的變數是YouTube的音樂市場蠶食情況。某全球唱片公司相關人士表示：“一度占據過半份額的Melon的市場支配力在1年多時間裏貌似驟減了50%以上。‘Melon脫離收益’直接轉移到YouTube上的狀況正通過數據顯現出來。Spotify不應該與Melon競爭，而應該與YouTube競爭。” 據悉，Spotify Korea目前正在與國內音樂權利團體進行協商。國內某著作權團體相關人士表示：“與Spotify的談判順利結束，最早在本月內可以在國內提供服務。但據我所知，Spotify Korea在與總公司進行協調的過程中需要時間。” 2006年在瑞典成立的Spotify是目前約100個國家使用的全球最大的正版流媒體音樂服務平臺。亞洲在日本、印度、中國香港等地正式提供服務。很多人認為，已經在世界範圍內獲得充分收益並確保影響力的Spotify非要進軍不容易的韓國市場，其象征性起了很大作用。某全球唱片公司高管透露：“隨著K-POP在國際市場上的地位不斷提高，Spotify把本土(韓國)消費者的傾向匯集成大數據進行分析，為鞏固與歌謠企劃公司的合作關系做準備。”

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