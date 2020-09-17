年幼的兩兄弟之死. September. 17, 2020 07:47. . 深夜年幼的兩兄弟熟睡在床上。雖然哥哥看起來也很年幼，但像媽媽壹樣把弟弟抱在懷裏。旁邊放著讀了壹會兒後翻過來的聖經和紅色默珠。可能是在入睡之前讀了聖書並祈禱。兩個健壯的男人正在註視著這壹切，其中壹人手裏拿著壹個巨大的枕頭。這些孩子到底是誰，要發生什麽事？ 特奧多爾·希爾德布蘭特是壹位在文學和歷史主題畫方面非常出色的德國畫家。他的代表作這幅畫描繪了莎士比亞的戲劇《理查德三世》的壹個場面。睡著的孩子是英國國王愛德華四世的兩個兒子。長子愛德華五世因父親猝死而登上王位，但連王冠都沒戴過，就和弟弟理查德壹道被關在了倫敦塔裏。將年幼的兄弟兩人關在塔中篡奪王位的正是他們的叔叔理查德三世。據悉，兄弟倆被囚禁在塔中時間不長，就被叔叔派來的刺客殺死。 希爾德布蘭特在畫面上記錄了孩子們被殺害前的瞬間。加上藝術想象力，場面比實際情況更加戲劇化。當時兄弟倆雖然分別只有12歲和9歲，但表描繪得非常年幼，因此引發更大的同情心。聖經和默珠象征著兩個孩子為了擺脫死亡的恐懼和不安感，每天晚上是如何熬過來的。實際上，愛德華五世雖然年紀輕輕，但信仰、道德性、學問素養都很突出。看到像天使壹樣的孩子們，內心會動搖嗎？雖然刺客們略顯猶豫，但也不能違背國王的命令。 犧牲年幼的侄子成為國王的理查德三世會怎麽樣呢？他起初得到了市民和貴族們的支持，但因為登基後開始的叛亂和己軍的背叛，最終在戰場上迎來了悲慘的末日。這距離他登上總統寶座已過兩年。天大的權勢如果存在道德上的缺陷，最終就會失去支持勢力，走向滅亡。

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