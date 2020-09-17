起亞汽車：“到2027年為止，將推出7款電動汽車”. September. 17, 2020 07:47. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 起亞汽車將於明年正式推出新一代電動汽車，在此之前，起亞汽車公開了符合電動汽車時代變化和需求的事業體制藍圖。從整車制造到電池事後支援、充電等，包含了要具備電動汽車生態界的一切的意誌。 起亞汽車16日表示，宋浩成社長15日來到位於京畿道華城市的起亞汽車工廠，公開了“專用電動汽車”車型藍圖(草圖)，並與員工分享了起亞汽車電動車時代的事業戰略。專用電動汽車是指不以汽油、柴油等內燃機形式推出，只推出電動汽車版的車型。 當天宋社長公開的專用電動汽車共有7款，從轎車到運動型多功能車(SUV)多種多樣。起亞汽車計劃在明年推出第一款專用電動汽車(項目名CV)後，到2027年為止，悉數推出7款電動汽車。公司方面還提出了到2029年，電動汽車占全部車輛銷售量的25%的目標。 起亞汽車為配合電動汽車時代的開啟，將重新調整事業方向，以適應電動汽車的發展。計劃以電動汽車專用平臺“E-GMP”為基礎，確保同級最高水平的車輛室內空間活用性，提高車輛的商品性。計劃通過迅速反映顧客需求的企劃、開發、生產體系，具備城市中心型、性能型、續航型等多種產品群。 不僅僅是車輛的單純銷售，還計劃挖掘車輛訂閱、電池租賃、二手電池相關事業等附加事業。 車輛購買顧客最關心的事後支援和充電基礎設施也將擴大。目前韓國國內只有84家電動汽車專用服務車間，到2030年將增至1200家，並利用代理店和服務中心等，到2030年為止普及1500個電動汽車充電機。以明年為目標，現代汽車集團正在推進的120個電動汽車超高速充電機的設置也將提升速度。美國特斯拉也曾在銷售汽車的同時構築了電動汽車的生態系統。 宋社長強調表示，“起亞汽車在2011年首次推出純電動汽車‘Ray RV’後，具備了銷售10萬輛以上電動汽車的經驗。期待通過以電動汽車為中心的事業戰略，提高電動汽車的銷售比重。”

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