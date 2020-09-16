BTS單曲《Dynamite》在Billboard排行榜上位居第二. September. 16, 2020 07:28. by 林熙允記者 imi@donga.com. Billboard14日(當地時間)表示，防彈少年團的《Dynamite》在19日版的Billboard單曲排行榜上排在第二位。 《Dynamite》在本月5日版的該排行榜上成為首位登上頭名位置的韓國歌手(包括組合)，之後連續兩周蟬聯榜首。雖然在登上排行榜的第3周跌至第2位，但依然處於最上位圈。與前一周相比，美國國內的流媒體和下載次數分別減少了24%和25%，廣播曝光聽眾人數達到了1830萬名，增加了14%。本周Billboard單曲排行榜的第一名是上個月登上過冠軍寶座的美國說唱歌手Cardi B和Megan Thee Stallion的《WAP》。

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