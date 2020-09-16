統壹部中斷21年來的朝鮮人權調查. September. 16, 2020 07:29. by 權五赫 hyuk@donga.com. 據記者確認，統壹部從今年起單方面中斷了21年來壹直調查朝鮮人權實態的非營利民間團體“朝鮮人權信息中心”的調查活動。由此，該團體14年來每年發行的國內唯壹的朝鮮人權白皮書面臨被中斷的危機。 據朝鮮人權信息中心15日透露，統壹部最近通報，該團體應停止從1999年起在“脫北者”定居機構統壹院以“脫北者”為對象進行的朝鮮人權實態調查。從20世紀90年代起到去年為止，該中心從入境不久的“脫北者”那裏掌握的朝鮮人權侵害事件達78798件，相關人物達48822名，是韓國國內最大的規模。 但是，統壹部在今年1月簽署的每年實況調查工作合同之前，要求減少深層調查對象“脫北者”的人數。理由是“脫北者”人數有所減少，而且2016年朝鮮人權法通過後設立的統壹部朝鮮人權記錄中心也在進行類似調查。但是中心方面表示：“3月份接受統壹部的要求後，統壹部以委托合同簽訂時間已過為由，通報了不可以開展調查”，“但統壹部從未提及合同時限。”該中心所長尹汝尚（音譯）表示：“截至今年，統壹部朝鮮人權記錄中心在4年時間裏沒有發行過壹次朝鮮人權相關報告和白皮書，也沒有公開進行著什麽樣的調查”，“政府回避了準備統壹所需的朝鮮人權實態調查。”

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