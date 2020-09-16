他的傳球讓攻擊手們起舞...引領首爾隊氛圍反轉的“奇誠庸效果”. September. 16, 2020 07:29. by 兪載泳 elegant@donga.com. 在歐洲效力11年後重新回到國內豪強FC首爾隊的“傳球大師”奇誠庸(31歲)擺脫了腳踝受傷的困擾，正在恢復名不虛傳的傳球感覺。自代理主教練金浩榮執教以來，首爾隊取得了4勝2平1負的戰績，憑借“誠庸效果”，在下半區的排名爭奪戰上將得到進一步的力量。截至15日，首爾隊積24分(7勝3平10負)，排在聯賽積分榜第6位。如果順利打好剩下兩場常規賽，首爾隊很有可能進入前6名球隊之間展開的季後賽(5場)。 以速度快、活動量大的年輕球員組成首發陣容，改變球隊氛圍的金代理主教練用奇誠庸的活躍表現彌補了防守端和進攻端之間略顯不順暢的傳球和左右路進攻的渴望。在4-2-3-1陣型中擔任居中中場位置的鄭賢哲和金元植在沖勁兒和活動量方面無可挑剔，但很難一下子攻占對方陣營的空檔或避開密集防守，以左右展開的傳球改變比賽節奏。 奇誠庸的真實實力在13日首爾世界杯體育場與水原隊進行的第100次超級德比中得到了很好的體現。上半場，首爾隊在對方緊逼之下，在中場頻頻傳球失誤，讓出了主動權。但是在下半場奇誠庸上場後，比賽節奏完全改變了。向球場左路移動站穩腳跟的奇誠庸投入1分鐘後在球場中線附近接球，向右路空間利用一記對角線長傳準確地連線。1分鐘後，他與隊友後衛在左路傳接配合後，再次向右路送上一記精準的傳球。奇誠庸一邊引導對方防守的視線，一邊打開邊路進攻通道，水原的防守得不得退後。從那時起，首爾隊通過靈活的傳球掌握了場上主動權。上半場一度跌至44%比56%的控球率，在下半場第15分鐘上升到了74%比26%。奇誠庸當天共傳球28次，成功傳球27次，準確地調整了球隊的攻防節奏。 奇誠庸在6月末從西班牙右腳踝受傷後回國，他與傷病康復專家、車醫科學大學運動醫學研究生院院長洪正基(教授)一起致力於康復。回國時，因右腳後跟腱發炎，腳內側的骨頭和韌帶都出現了疼痛，大腳趾也歪了。因此，在右腳落地時會感到疼痛，所以推遲了國內復出比賽。奇誠庸15日拜訪了洪院長，並進行了右腳踝強化訓練。 隨著“傳球大師”的感覺回歸，首爾隊獲得了巨大的力量。13日，在德比戰上打進制勝一球的韓勝奎說：“誠庸大哥來了之後，球員們在場上獲得了很大的自信。 球迷們的關註度也提高了。據首爾球隊透露，7月22日奇誠庸入隊後不到2個月的時間，球衣銷售額就超過了此前1~6月整體銷量的2倍。球隊解釋說，月均FC首爾會員卡申請件數劇增了4倍。首爾俱樂部認為，因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)只得進行無觀眾比賽，比其他任何球隊都可惜。

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