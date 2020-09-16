美國認為了解金正恩. September. 16, 2020 07:29. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 雖然我們經常提到“戰爭迷霧”，但是最近與朝鮮國務委員會委員長金正恩的談判經驗卻突出了“外交迷霧”。如果說是從長期敵對國家的“懸崖戰術”及首腦會談中學到了壹些東西，那就是在熟悉明確差異的同時隱藏核心現實。有時對話會加深相互理解或相互不信任，或者同時加深兩者。 也許特朗普政府認為，通過接連不斷的爆料得到很多情報後，知道了金正恩的外交目標和什麽是“紅線”等基本問題的答案。美國前總統國家安全事務助理赫伯特·麥克馬斯特在他的書《戰場（Battlegrounds）》中解釋了如何嘗試著使用“火焰和憤怒”來為政治施加最大限度的壓力。從他的觀點來看，將金正恩拉到談判桌上的首要目的，是強迫朝鮮改變數十年來持續的敵對行動模式並說服朝鮮。麥克馬斯特就金正恩壹家提出的問題，有“挑釁、虛假和解與談判、掠奪、讓步、發表弱小協定、不可避免地違反協議等促動的朝鮮攻擊性行動周期”。 美國前總統國家安全事務助理約翰·博爾頓記錄了圍繞2018年6月在新加坡、2019年2月在河內舉行的朝美首腦會談的壹系列事件。雖然社交媒體讓正式書信變得與時代格格不入，但是朝鮮卻復活了寫信技術。如果沒有金正恩在距離預定的會面不到半個月的時候寫給白宮的信，新加坡首腦會談可能不會成功舉行。雖然新加坡的宗教選舉會議緩和了緊張的氣氛，但這只是以包含首腦們意誌的壹攬子聲明為基礎的程序的開始。特朗普總統在舉行第二次首腦會談之前，本應該在更低階段的對話中提出具體的結果。 在新書《激怒（Rage）》中，《華盛頓郵報》副總編鮑勃·伍德沃德用自己的語言講述了特朗普。特朗普將金正恩對核武器的態度比喻為房地產，稱金正恩是“太喜愛房子而不會賣房的人”。金正恩勸告特朗普說：“讓我聯想到奇幻電影場面的我和閣下之間的歷史性會面。”金正恩聲稱“我們之間深厚而特別的友誼將發揮魔法力量”，而特朗普倒在了這壹諛詞下。 金正恩希望得到的東西中，壹是對美國軍事力量的理解，理想中是誘導特朗普提出單方面的撤軍論。金正恩因為部分同盟軍事演習中斷而得到了補償，也許是從中類推了特朗普要全面縮小這壹規模的承諾。 揭露的結局是，特朗普和金正恩的外交時代堅定了美國對金正恩動機的懷疑論。但在韓國，似乎還有很多人認為朝鮮對談判感興趣。甚至有些人假定（非無核化的）和平可能是最終結果，顯露出向核武裝的朝鮮轉移財富的意圖。 從我們不希望為解除核武裝而發動戰爭的意義上來說，也許我們應該和朝鮮的核武器共存。但是，將朝鮮接納為永久性擁核國家也增加了其危險性。目前，金正恩的雙手堆滿了疫病大流行、經濟困難、自然災害等難題。如果沒有這樣的內部問題，他肯定想在預定在10月10日舉行的勞動黨創建75周年紀念儀式之後、在11月3日美國總統大選之前發動突襲。 因為這種無數的內部問題，他想回到舊劇本的傾向可能會比平時更為強烈。在下個月的遊行中公開洲際彈道導彈的實物模型並不令人驚訝。從武力威脅到移動式陸基或海基彈道導彈的試射以及網絡戰的實質性擴大，韓美同盟應該做好應對重大挑釁的準備。 在過去的幾年裏可以看出金正恩的欲望，核武器要擁有，但在此過程中也要避免軍事沖突。也就是說，如果最近同金正恩的交易教會了我們什麽，那就是，應該註意熟悉和確實的區別。

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