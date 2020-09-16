三星電子首次實現“基於0.7μm級像素工藝的1.08億像素傳感器”. September. 16, 2020 07:29. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子15日公開了4種解決智能手機“攝像頭凸起”問題的必需產品—超小型像素圖像傳感器新產品。該產品利用0.7μm(微米•百萬分之一米)級像素工藝，在有限的空間內可以容納更多的像素，在智能手機上搭載高畫質相機時，可以降低相機(攝像頭模組)的高度。 當天，三星電子公開了△在0.7微米級像素上首次實現1.08億像素的“ISOCELL HM2”△4K超高畫質(UHD•3840×2160)分辨率每秒最多可拍攝60幀的6400萬像素“GW3”△最適合智能手機無邊框設計的超小型3200萬像素“JD1”等4種移動圖像傳感器新產品。三星電子是唯一一家基於0.7微米級像素工藝構建多種移動圖像傳感器產品系列的企業。 三星電子系統LSI事業部傳感器事業組組長(副社長)朴容仁表示：“三星電子在業界首次於2017年推出0.9微米像素(使用0.9微米級像素工藝的傳感器)後，2018年公開0.8微米、2019年公開0.7微米及1.08億像素產品等，主導著圖像傳感器的革新。將通過此次的新產品陣容，擴大超小型、高像素圖像傳感器市場。” 據市場調查企業“奧姆迪亞”預測，在全球圖像傳感器市場上，三星電子今年第三季度(7至9月)的市場占有率為21%，緊隨日本索尼(43.8%)之後，排名全球第二位。與第二季度相比，索尼的市場占有率下降了4.1%，而三星電子則上升了2.7個百分點，預計兩家企業的差距將從29.7%縮小到22.9%。

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