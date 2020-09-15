日本新首相菅義偉，應擺脫安倍陰影開創韓日關系新局面. September. 15, 2020 07:27. . 日本執政黨自民黨昨天選舉官房長官菅義偉為新總裁。這是囊括全體投票數70%的壓倒性勝利。菅義偉總裁明天將在日本眾議院通過首相指名投票後正式就任日本第99任首相。 雖然這是近8年來首次更換首相，但預計日本的對韓政策基調很難改變。在安倍二期政權中壹直被稱為“安倍之口”的菅義偉本人也公開表示“繼承安倍政權”，從目前來看，他只是填補安倍任期的壹年期首相。安倍8月28日宣布辭職後，他被自民黨主要派閥領袖推舉為“在危機狀況下有連續性推進政策的人物”，壹舉成為有力首相候選人。 日本歷屆首相在就任首相後都采取了以美日同盟為中心，同時重視與中國、韓國等鄰國關系的原則性立場。菅義偉首相也會不例外。但是他不像安倍首相那樣在理念上偏向，而是更接近於追求實利的實務型、戰略型。安倍晉三2013年12月考慮到自己的支持層參拜靖國神社時，作為其親信的菅義偉曾勸阻他說“經濟優先”。這壹軼事就體現了這種面貌。日本國內也有預測稱，他將通過提前大選強化“菅體制”。 菅義偉總裁最近在某討論會上表示，“雖然與中國、韓國等近鄰國家存在困難，但不會二中選壹，而是會從戰略角度進行接觸”，為兩國關系的改善留下了余地。如果用他的話來說，感情上無視鄰國、否定歷史的關系，對兩國沒有“戰略上”的幫助。期待新首相菅義偉對於被評價為史上最糟糕的兩國關系，能夠擺脫安倍政權的陰影，打開新的局面。 韓國政府也對菅義偉出任新首相抱有期待。政府內外早已出現“無論誰成為下任首相，都會比安倍好”的聲音。但是，為了使日本政權交替成為改善韓日關系的轉機，韓國也應該做出努力。正好這次年底韓中日領導人會議輪到在韓國舉行。如果新冠疫情沒有大問題，這將成為新任總理菅義偉正式訪韓的機會。韓國政府也應該吸取與安倍政權的失敗教訓，積極尋求擺脫“戰後最惡劣的韓日關系”的道路。

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