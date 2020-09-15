強大的軍隊，舒適的軍隊. September. 15, 2020 07:27. . 很久以前有壹部漫畫，內容是職業球隊中落伍的球員們通過地獄式訓練，成為最優秀的球員。身體上、精神上存在缺陷的選手、受到社會歧視的選手成為英雄的故事，雖然是長期反復的格式，但確實令人感動。 在任何時代，相比濫用權力者，受到不公正待遇或被壓制的人更多。因此，這樣的故事只能成為壹種安慰。但問題是方法。在我國體育界，很久以前就有信奉“地獄式訓練”的氛圍。當然，只是因為不能再像以前那樣壓制抗議、強壓性地隨心所欲而已，這種信念現在也有，而且永遠不會消失。 提起訓練，不能不提軍隊。軍事訓練不是強度的問題。“壹滴汗水就是壹滴血”的教訓，只要戰爭在繼續，就是永恒的。原則上，沒有舒適的軍隊，也不能有。問題是訓練是多麽合理和是否有用。 在太平洋戰爭中活躍的日軍飛行員阪井三郎回憶說，在海軍航空隊時期的訓練非常惡劣。雖然自有其名義，但令人懷疑那種方法是否真的是實現這壹目標的最有用、最有效的方法。阪井三郎後來也這麽說。在這樣的訓練中，70名飛行員中有45名退學，後來想想他們都是優秀的飛行員。因此，日軍在戰爭爆發後飽受飛行員不足之苦，而且後來用來補充的飛行員，與在地獄式訓練中退出的飛行員相比，都是更低的資源。 在韓國社會流傳著“美軍很舒服”的傳統觀念。應該說是相對而言軍紀和軍隊運用方式比較先進，軍隊並不是舒服和玩樂的地方。優秀的軍隊、優秀的指揮員減少在不必要的事情上花費時間，把戰鬥力投入到需要的地方。士兵們之所以進行艱苦的訓練，是因為他們相信，從肉體上來說，即使再累也是必要的，也是有意義的事情。因此，他們自己克服痛苦，甘願承受危險。這是最好的訓練，是真正的強軍。

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