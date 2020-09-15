戛納短篇電影節被伽倻琴的琴聲迷住. September. 15, 2020 07:28. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 放在走廊過道的長椅。伽倻琴演奏者依次躺下起身的椅子上躺著一位身穿黑色演奏服的作曲家。似乎想起了什麽，他突然站了起來，翻開長長的樂譜翻閱起來。接著演奏者們拿著樂器，走過樓道，抵達臺階下的森林，以無盡的黑夜為背景演奏開始了……. 這是首爾大學現代音樂平臺“Studio 2021”制作的12分鐘時長的MV《Goda Simmering》的內容。整段視頻中傳來的3臺伽倻琴演奏是學生作曲家黃載仁(首爾大學作曲系4年級)的作品。導演由前首爾大學作曲系教授費爾馬格努斯•林德博裏擔任，由國樂系碩士生組成的“首爾伽倻琴合唱團”負責演奏。 與黃載仁的伽倻琴曲名相同的該視頻在8月的戛納短篇電影節(與戛納電影節不同的電影節)上被選定為“Official Selection”。5月在新加坡舉行的世界電影嘉年華上獲得了MV獎和出道電影獎，7月在獨立X音樂電視電影節上獲得了最佳音樂電視獎，在多個電影節上受到了關註。 創作曲子並演繹影像中的“作曲家”的黃載仁表示：“當初並不是為了制作影像而作曲的。”他說：“雖然和視頻中出現的神經質作曲家不太像，但是作為作曲專業者，把創作的痛苦影像化的內容讓我感同身受。” 曲子名“Goda”是“把肉和骨頭燉透”的意思。黃載仁解釋說：“曲子從寂靜演變成復雜，把材料弄到只剩下外殼的‘燉的’過程在音樂上表現了出來。” 該作品是為一起出演影像的首爾伽倻琴合唱團在10天內寫成的。當記者說“耳朵聽起來舒服 ”，他回答說，“比起強調韓國音樂的特性，我們更註重將伽倻琴這一樂器所具有的特征靈活運用到各種方面。”他在藝苑學校和首爾藝高專攻西洋音樂作曲，在韓國藝術綜合學校英才院專攻奚琴。在首爾大學，他選擇奚琴作為復數專業進行學習。 作為此次影像的音樂創作的《Goda Simmering》將和其他作品一起收錄在“2021工作室”正在制作的唱片《為了新的音樂共同體》內。 擔任該視頻總導演的首爾大學作曲系教授李信宇(2021工作室藝術總監)表示：“最近創作音樂界正在向音樂電視等走近大眾的新溝通渠道靠近。學生和教授團隊合作的結果，通過這樣的渠道得到認可，具有重要意義。”

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