轉動主屏後隱藏著的副屏...LG公開戰略智能手機“Wing”. September. 15, 2020 07:28. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG電子14日公開了下半年戰略智能手機“LG Wing”。這是LG電子的新智能手機戰略“探索者計劃(Explorer Project)”的第一個產品。其特點是，可以同時使用隱藏在主顯示屏後面的副屏(第二屏幕)。 14日，LG電子在網上舉行了LG Wing公開活動，公開了功能和細節規格等。首先映入眼簾的是副屏。LG Wing可以實現將熟悉的Bar型主屏幕按時鐘方向旋轉後，能同時使用副屏的“旋轉模式(Swivel Mode)”。可以移動兩塊重疊的屏幕，以韓文母音“ㅜ”、“ㅏ”、“ㅗ”等多種形態使用。公司自主開發了移動用微型鉸鏈(Hinge)，使兩個畫面能夠柔和地旋轉。 在旋轉模式下，一個應用程序可以在兩個屏幕上使用，或在各個屏幕上運行不同的應用程序。用戶在橫向的主屏幕上看影像的同時，可以在豎起來的第二屏幕上循環播放、快進等控制影像和制作回帖或搜索影像等。把主屏幕豎起來使用，在第二屏幕上選擇音樂或接聽電話也是可以的。 主屏幕使用了沒有正面攝像頭的“無晶體有機發光二極管(OLED)全景顯示屏”。因為顯示屏上沒有攝像孔，所以觀看視頻或玩遊戲時可以幫助大家更加投入。正面攝像頭采用了3200萬像素的彈出式攝像頭，因此平時攝像頭不露面，如果啟用正面攝像頭，則出現在主機上方。 另外，在智能手機上首次安裝了“Gimbal移動攝像機”，強化了視頻拍攝功能。Gimbal是一種專門裝備，在拍攝影像時，攝像頭會向搖晃的相反方向移動，從而能夠穩定地拍攝影像。LG Wing在第二屏幕上搭載了“Joystick”、“Rock模式”、“Follow模式”等類似於Gimbal的接口。背面有6400萬(廣角)、1300萬(超廣角)、1200萬(超廣角)像素等3個攝像頭，可以拍攝風景、人物等多種照片和視頻。 LG Wing學習了使用復合輕量化材質“高強度鋁合金”等的超輕筆記本電腦“LG gram”的輕量化技術，減輕了機身重量。起著智能手機大腦作用的應用程序處理器(AP)方面則搭載了高通公司的第五代(5G)芯片組“Snapdragon 785G 5G”。 LG Wing將於下月在國內市場上市，並陸續在北美、歐洲等地上市。出廠價在100萬韓元至150萬韓元之間。

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