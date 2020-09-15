往返浦項-俄羅斯-日本之間的渡輪即將通航. September. 15, 2020 07:28. by 張泳勳 jang@donga.com. 出現了往返於慶北浦項和俄羅斯符拉迪沃斯托克、日本京都舞鶴市的國際渡輪定期航線。從19日開始，每周六和星期三將分別出航至符拉迪沃斯托克和舞鶴。只是由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)，遊客登船時間被推遲了一點。 浦項市14日宣布，開通了以北區興海邑迎日灣港為母港定期往返符拉迪沃斯托克和舞鶴的國際渡輪。 2006年成立的鬥源商船負責運營。投入使用的船舶是“Eastern Dream”號。該船長140米、寬20米、重量達1.15萬噸，平均時速為20節(時速約37公裏)。可以裝載480名旅客和130TEU(1TEU為1個長6米的集裝箱)、250輛汽車和50臺重型裝備。 11日下午4時的首次出港受新冠疫情的影響，遊客無法登船，裝載了20多臺重型裝備和60多輛二手汽車等貨物，駛向了俄羅斯符拉迪沃斯托克。當天，浦項市市長李康德(音)訪問了迎日灣港集裝箱碼頭，檢查進出港及船舶安全等現場，並鼓勵了相關人員。 浦項市以開拓海路契機，夢想著實現“環東海物流中心城市”的具體目標。迎日灣港有望成為核心基地。國際客運碼頭將於今年10月竣工。該碼頭竣工之後，長310米，寬200米，最大載重量7.5萬噸級的大型遊輪可以靠岸。之前為了旅客們的便利，整頓了CIQ(海關•出入境管理•檢疫)，擴充了設施。 港灣連接鐵路(11.3公裏)從7月開始已投入運營。預計今後進出口物流量將大幅增加。李市長表示：“浦項將努力發展成為環東海，以及開拓新北方時代的重點城市。”

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