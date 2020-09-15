韓日議員聯盟幹事長河村建夫：“日極右勢力對日韓關系的影響力將減少”. September. 15, 2020 07:28. by 東京=常駐記者 金範錫、朴亨俊 bsism@donga.com、lovesong@donga.com. 日本政界的代表性知韓派人士、日韓（韓日）議員聯盟幹事長河村建夫（照片）表示期待說：“菅義偉政府的誕生將成為韓日關系改善的新‘動力’。” 自民黨二階派的重要人物河村隨時向日本首相安倍晉三直接匯報韓日懸案，壹直發揮著“韓日間管道”的作用。他11日在東京眾議院會館會見《東亞日報》記者時表示：“強調韓國重要性的二階俊博議員（自民黨第二號人物）很有可能繼續留任幹事長壹職，這是壹個積極的信號。”但是，圍繞強制征用賠償問題，必須要有新的動向，才能走向明確的關系改善。 問：菅義偉政府如何處理韓日關系？ 答：韓日關系是無論誰當選首相都要解決的課題。菅義偉如果當選首相，將會為改善關系做出相當大的努力。 問：有人預測安倍首相的影響力仍然會存在，您怎麽看？ 答：可以向安倍首相討論外交問題。但是考慮到下屆官房長官會是誰、外相會采取什麽樣的姿態等，（對韓國的外交政策）不會和現在完全壹樣。我們（指向改善日韓關系的日本議員）為了改善兩國關系而采取各種行動將變得非常容易。” 問：菅義偉政府與安倍政府最大的不同點是什麽？ 答：安倍首相處於很容易受到日本會議（日本最大的極右團體）或其周邊（保守性）人士的影響的環境中。即使沒有“嫌韓”，安倍身邊確實有頗具影響力的人士。但是菅義偉政府會有所不同。 問：據悉，菅義偉對韓國非常強硬，您怎麽看？ 答：在安倍政府擔任官房長官7年零8個月，應該受到了很大的影響。因為繼承了安倍政權，所以在征用問題、出口限制等方面暫時不會改變。但是，韓國也有原樣恢復“白名單（出口審查優待國）”等各種解決方案。（菅義偉）如果當選總理，壹定會再次收集這些情報，做出判斷。 問：菅義偉還反復提及了強制征用相關的報復措施，對此您怎麽看？ 答：安倍政府和新政府的情況不同。韓國方面是否允許有關征用處罰的現金化、日本對世界貿易組織的出口限制訴訟進展情況等各種情況，將視情況進行應對。 問：韓日首腦會談會舉行嗎？ 答：關於征用問題，如果提出新的解決方案，在首腦會談上形成解決氛圍，就會舉行。如果沒有解決問題的動向，可能只會有關於就任的致意。

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