新冠戰“疫”變成長期戰……應重新制定可持續防疫守則. September. 14, 2020 07:25. . 韓國政府昨天宣布，為應對新冠疫情，將在今後兩周內將首都地區的防控措施放寬到保持社會距離第二階段。但是從中秋節連休開始的28日起的兩周，將被定為特別防疫期間，強化防疫措施。國務總理丁世均表示：“這壹決定考慮到了全社會的疲勞和此前確認的防疫措施效果。” 此前，從8月30日開始在首都圈實施了為期兩周的“保持距離2.5階段”。如果放寬到第二階段，原則上將取消當時采取的禁止在連鎖咖啡店內就餐、餐廳晚9點以後只允許打包和外賣、禁止10人以上的補習班和讀書室、禁止自習咖啡廳聚集、禁止室內體育設施聚集等措施。但是，目前遠程授課的幼兒園、小學、初中、高中的學習日程將持續到20日，之後上學方式將通過討論在本周內公布。 截至昨天零時，新確診患者為121人，已連續11天達到三位數，而國內發生的新確診患者為99人，時隔30天勉強達到兩位數。但是，仍有超過20%的患者不知道感染途徑，而且海外確診患者也越來越多，危機仍在持續。究竟是繼續延長2.5階段，還是放寬，政府壹直在苦思冥想，在中小經營者的損失和國民疲勞度加重的情況下，找到了防疫和經濟之間的折中點。同時，政府認為從中秋起包括“開天節”“韓文日”的節假期間，將是新冠疫情蔓延勢頭的關鍵節點，將加強強有力的防控措施。 與新冠疫情的戰鬥提醒我們，隨著時間的推移，長期戰爭不可避免。截至13日，全球新冠確診者為2894萬余人，死亡者為92.5萬余人，死亡者增勢迅猛。傳染病權威人士安東尼·福奇博士最近預測說，即使今年內推出疫苗，要到明年年底才能回到疫情之前的日常生活。 由於小商小販的生計和市民的疲勞度，下調至保持社會距離第二階段確有不可避免之處。但即便如此，政府也應該特別註意，不要讓此次措施成為放松防疫緊張感的錯誤信息。要在工作、營業及生活現場進壹步勒緊韁繩，盡全力說服國民，填補漏洞。專家們指出，在需要應對秋冬季流感流行的狀況下，僅靠現在反復的暫時性封鎖與解除政策，存在局限性。也就是說，為應對長期戰爭，應該重新制定“可持續防疫計劃”。

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