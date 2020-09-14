福奇：“美國年內可能推出新冠疫苗，但到明年底才能實現回歸疫情前生活”. September. 14, 2020 07:25. by 趙維羅記者 jyr0101@donga.com. 美國國立過敏和傳染病研究所所長安東尼·福奇日前預測說，即使今年內出現新冠病毒疫苗，最快也要到明年中期以後才能回到疫情之前的生活。全世界單日新增新冠確診者超過31萬人，刷新了最高值。 福奇11日接受微軟全國廣播公司（MSNBC）節目采訪時表示：“美國食品藥品監督管理局（FDA）正在開發的疫苗中至少有1個可以在今年年底或明年年初出現”，“但是大多數人想在接種疫苗後產生免疫力，要到明年中期或年底才能實現。”其要義是，即使疫苗開發成功，到大規模接種和確保免疫力至少需要半年以上。 另外，福奇還迅速駁斥了前壹天美國總統特朗普關於美國新冠確診者趨勢“已經度過了難關”的發言。福奇警告說：“美國單日新增新冠確診病例達4萬人，死亡者達1000人”，“情況還很不穩定。” 據英國廣播公司報道，上周暫時中斷新冠病毒疫苗臨床試驗的英國制藥公司阿斯利康和牛津大學12日得到了英國藥物健康監管局（MHRA）的安全許可，將重新開始試驗。阿斯利康和牛津大學8日因在英國臨床試驗參加者中發現不明原因的疾病而暫停了試驗，但4天後又傳出了重新進行試驗的方針。據悉，公司沒有公開具體的3期臨床試驗日程，而且試驗只在英國進行。 據國際統計網站“世界實時統計”透露，11日全球單日新增新冠確診患者310692名，超過了4日創下的最高值（304483名），刷新了單日發病記錄。截至韓國時間13日，全球累計新冠確診病例2894萬多人，累計死亡92萬多人。按國家分類，新冠確診者最多的是美國，達667萬多人，其次是印度（475萬多人）、巴西（431萬多人）、俄羅斯（105萬多人）。

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