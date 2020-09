華人女導演作品《無依之地》摘得第77屆威尼斯電影節金獅獎. September. 14, 2020 07:26. by 崔고야 best@donga.com. 中國出身、在美國活動的克洛伊•趙導演(38歲•照片•趙婷)執導的電影《無依之地(Nomadland)》獲得了第77屆威尼斯國際電影節最高榮譽—金獅獎。 據美聯社(AP)等媒體報道,12日(當地時間)閉幕的威尼斯電影節評選並公布了同名小說改編的電影《無依之地》,作為金獅獎的獲獎作品。該作品講述一個60多歲的女人在2008年經濟大蕭條中失去了一切,她作為一個居住在貨車裏的現代遊牧民,開始了穿越美國西部的旅程。在1997年和2018年奧斯卡電影節上分別憑借《冰血暴(Fargo)》和《三塊廣告牌》兩次獲得最佳女主角獎的弗朗西斯•麥克多蒙德擔任主演。趙導演還擔任了馬東錫飾演10名主人公之一的吉爾伽美什的漫威電影《永恒族》的導演。 最佳女主角獎和最佳男主角獎分別由《女人的碎片(Pieces of a Woman)》的英國演員凡妮莎•柯比和《我們的父親(Padre Nostro)》的意大利演員皮耶爾•弗蘭切斯科•法維諾獲得。最佳導演獎由《間諜之妻(Wife of a Spy)》的日本導演黑澤清獲得。評委會大獎歸屬於墨西哥導演米歇爾•弗朗哥執導的《新秩序(Nuevo Orden)》。

