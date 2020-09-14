“同盟對話”還沒開始，韓美就鬧別扭. September. 14, 2020 07:26. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 旨在討論韓美間同盟問題的局長級工作磋商機制“同盟對話”（暫稱）還未開始，韓美就鬧上了別扭。韓國外交部第壹次官崔鐘建在韓國媒體駐美記者座談會上作出意為“韓美同意新設同盟對話”的表示，但美國國務院內部提出問題稱“我們並未同意”，雙方由此出現了意見分歧。 據多名華盛頓外交消息人士當地時間11日透露，在韓國媒體對相關內容進行報道後，國務院表示不滿說：“我們沒有使用過達成壹致的表述。”美方的意思是，在10日舉行的崔鐘建與美國副國務卿斯蒂芬·比根的會談中，雖然聽到崔鐘建關於“同盟對話”的提議並作出了肯定的反應，但相關討論並沒有成熟到向外界宣布這壹提議的階段。據悉，國務院內部的反應是，“崔副部長想創造首次訪美的成果，我們是不是當了陪襯？” 國務院在整理崔鐘建與比根會談內容的報道資料中也完全沒有提到“同盟對話”。對於本報“美國對同盟對話的明確立場是什麽”的提問，國務院只回答說，“請參考報道資料”。報道資料中簡短地寫道：“討論了旨在應對新冠疫情、防衛費分攤額磋商、對日本合作、為維護印度太平洋地區和平及繁榮而加強同盟的方案。” 崔鐘建11日回國後在仁川機場與記者們見面時解釋說：“報道資料強調的是彼此想強調的東西”，“並不是說‘雙方的立場不同’。”分析認為，這也意味著在美國立場上並不想強調同盟對話。韓國外交部門表示，“同盟對話是崔副部長訪美之前韓美就壹直討論的問題”，但同時表示，“對於具體的召開時間等，還需要進壹步協調。”有人指出，崔鐘建就尚未與美國結束協調的同盟對話表示將於10月中旬舉行首次會議，是不是過於草率。據悉，隨著爭議擴大，韓國外交部通過駐美大使館再次與美國國務院協調了該問題。 同盟對話到進入實際活動階段，很有可能需要比預想更長的時間。據悉，在距大選僅剩50多天之際，國務院的立場是很難進行新的項目。美國方面也有意見稱，已經有了階段性對話渠道，為什麽非要再建立局長級工作磋商機制呢。 在通過同盟對話進行討論的議題上，雙方的態度也不同。韓國提議就美軍基地的返還及遷移等韓美間懸案進行討論，而美國方面則認為“中國問題或韓美日三國合作問題更為重要”。 分析認為，這種心理戰的基礎是反映了美方對美國的反華政策和參與印度太平洋戰略方面韓國沒有表現出積極態度的不滿。據悉，國務院內部有人不滿地說：“崔副部長沒有提及我們關心的中國問題等，只是提出了韓國所希望的議題。”也就是說，戰時作戰指揮權的移交和“聯合國軍”司令部今後的作用等崔鐘建在會談中提出的問題，現在都不是美國的關心事項。國務院有關人士認為，最近韓國執政黨及外交安全部門高層負責人接連發表貶低韓美同盟的發言，也令人感到不舒服。

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