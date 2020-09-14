秋美愛部長否認兒子違反軍隊規定… 強調“一定要完成檢察改革”. September. 14, 2020 07:26. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “在軍隊裏不會有故意生病的人。…所以完全沒有理由違反程序。” 13日，法務部長官秋美愛在兒子徐某(27歲)2017年服役KATUSA(在駐韓美軍中服役的韓國軍人)時獲得特惠嫌疑的事件在去年12月浮出水面後，時隔9個月首次進行了道歉。 但是對於徐某連續23天休假是違反規定或違反法律的指責，明確劃清了界限。秋部長解釋說：“我兒子在入伍前接受了左膝手術，但擔心媽媽被政治口舌所困擾，所以沒有逃避，就入伍了。軍隊已經做好了照顧生病士兵的準備，也按照規定建議進行最大限度的治療。” 此前，國防部於10日就爭議發表了6張A4用紙規模的立場文，並解釋說徐某的休假沒有違反軍隊規定。秋部長的道歉也與軍方立場相差無幾。 秋部長在1281字分量的立場文中，還提到了2004年贊成彈劾已故前總統盧武鉉後，在逆風中參加“三步一拜”時腿部被毀壞到無法穿高跟鞋的事實和丈夫的殘疾等個人事情，呼籲清白。但是，對於與特惠嫌疑相關的核心爭論點，並沒有進行特別的解釋。 秋部長強調表示：“因為擔心出現作為法務部長給檢察機關目前正在進行的調查施加影響，所以這段時間以來我一直保持沈默。”她還說，“雖然謊言和歪曲在一瞬間可以掩蓋真相，但無法一直遮住。對於是否存在不法情況，檢方正在進行調查，我只是默默地等待而已。”正如7日她公開表示的那樣，“沒有接到任何有關事件的報告，今後也不會接到報告”，但事實上，這可以解釋為，她強調了檢察機關的調查不會成為問題。 秋部長在立場文的最後強調，檢察機關改革的重要性與案件有一定距離。他表示：“我認為，在檢察改革課題上毫不動搖地盡到責任是國民的意願，也是我的命運之責。一定要完成檢察改革。”法律界有分析稱，在野黨對徐某提出疑惑等是為了阻止檢察改革。 秋部長不是通過法務部，而是通過自己的臉書進行道歉，這可能是為了回避對個人事務動員國家機關的批評。也有人指出，秋部長的道歉是為了平息在野黨從14日開始進行的為期四天的國會對政府質疑中發動的攻勢。

한국어