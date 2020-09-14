黃喜燦在頂級聯賽中展開無法阻擋的“黃牛奔跑”. September. 14, 2020 07:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 成功進入頂級聯賽的“黃牛”黃喜燦(24歲)上演了華麗的首秀。 德甲萊比錫隊的前鋒黃喜燦12日在德國紐倫堡馬克斯莫羅克體育場舉行的與紐倫堡隊(乙級聯賽)的2020~2021賽季德國足協(DFB)波卡爾杯第一輪(64強)上，以1粒進球和1次助攻的出色表現帶領球隊以3比0取得了勝利。 在奧地利薩爾茨堡效力了4個賽季(共打進45球)的黃喜燦在7月份穿上了萊比錫隊的隊服。上賽季獲得德甲聯賽第三名的“新興豪強”萊比錫隊給了黃喜燦11號球衣，表現出極大的期待。11號球衣是上個賽季攻入34粒進球，以萊比錫隊主力前鋒的身份表現活躍後轉會到切爾西隊(英格蘭)的蒂莫•維爾納曾使用的號碼。 以最前方單前鋒身份首發出場的黃喜燦在丹麥國家隊出身的高個子前鋒尤瑟夫•鮑爾森(192厘米)在下半場第14分鐘替補上場後，攻擊力大幅回升。黃喜燦和鮑爾森組成雙前鋒搭檔，活動範圍逐漸擴大，他在本隊以1比0領先的下半場第22分鐘，為搭檔鮑爾森送出犀利傳球，幫助球隊再進一球，並在下半場第45分鐘，利用左腳射門打入了加盟萊比錫隊的首粒入球。 萊比錫俱樂部賽後通過社交網絡服務(SNS)表示：“‘黃南style’黃喜燦展現了最佳出道戰。”黃南style是黃喜燦的姓和在世界範圍內享有超高人氣的歌手PSY的歌曲《江南style》的合成詞。黃喜燦發表感想說：“在入選首發陣容的今天，打進首粒入球，還幫助球隊取得勝利，非常高興。”黃喜燦有望在20日與前鋒池東沅(29歲)所屬的美茵茨隊進行2020~2021賽季德甲第1輪的比賽，從而開啟正規聯賽出道戰。

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