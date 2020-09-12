制定“升級2.5”版，進一步提高緊張感的同時減少營業場所損失. September. 12, 2020 07:16. . 昨天，新冠新確診患者再次增加到接近200人左右，這給首都圈放寬保持社會距離2.5階段亮起了紅燈。防疫當局決定在本周末決定是否延長持續兩周的2.5階段，但新冠火苗完全沒有被撲滅的樣子。 根據當局的標準，如果兩周內日均國內確診病例數為50∼100名，則實行第二階段，如果是100∼200名以上，就實行第三階段，但是要放寬目前2.5階段的保持社會距離，首都圈的確診病例趨勢並沒有充分減少。以10日為基準，“路徑不明”患者的比率為22.9%，是防疫當局目標值（5%）的4倍多，說不定哪裏就會被“悄悄的感染”突破。首爾塞弗蘭斯醫院、江原大學醫院等大學醫院也確認出現了小規模集體感染。 在這種情況下，疾病管理本部9日突然提出“放寬2.5階段已指日可待”的樂觀論，使本來就對新冠疫情感到疲勞的國民們增添了松懈之心。當局控制漢江公園內的密集地區後，市民們在管制線外大擺酒席等，甚至出現了收緊壹處就會聚集到其他地方的氣球效果。 盡管如此，政府還在考慮放寬2.5階段，這是因為不能忽視經濟。新冠疫情已經持續了8個月，小商販、個體戶都面臨著極限狀況。特別是那些被分類為高危險行業而中斷營業的行業，正被逼到哀嘆“是死於新冠疫情還是餓死於新冠疫情”的地步。 但是，草率的放寬措施有可能發出錯誤的信息，連同社會緊張感也被放松。就像炮制出防疫標準中原本沒有的“2.5階段”概念壹樣，可以有升級版，對於漢江公園飲酒等松懈的行為要勒緊韁繩，而對於關系到個體營業者生計的停業措施等，即使是2.5階段，也可以采取靈活性。像健身俱樂部之類註冊會員使用的健康相關設施，也有必要在嚴格管理的前提下開放，使市民能夠做到壹定水平的健康及壓力管理。也可以采取這種方案，允許營業，但要加強換氣、限制單位面積使用人員、佩戴口罩等防疫守則，如被發現違反事項，則采取“舉報措施”等。 和新冠疫情的戰爭是壹場持久戰。要根據情況發揮靈活性，同時兼顧防疫和民生經濟。同時，對於兩周後即將到來的中秋節該怎麽做，國民們感到茫然。當局應該盡快制定關於中秋移動的勸告方案。

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