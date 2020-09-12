美職棒大聯盟官網：“柳賢振無疑是首發陣容的領袖”. September. 12, 2020 07:16. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國職業棒球大聯盟官方網站MLB.com高度評價了柳賢振(33歲•照片)在多倫多隊上升勢頭中所處的中心位置。該媒體11日表示：“柳賢振無疑是首發陣容的領袖。但是，球隊需要跟在他身後能起到第二、第三先發作用的球員。” 在轉會多倫多隊的第一年，截至目前“韓國怪物”柳賢振取得了3勝1負、平均責任失分3.19的好成績，14日他將以紐約大都會隊為對象向個人賽季第4勝發起挑戰。 紐約洋基和大都會這兩支球隊都以紐約為紐帶。但是柳賢振對兩隊的成績卻截然相反。柳賢振在8日與洋基隊的比賽中，在5局內包括3個本壘打在內，以6個被安打、5失分的成績敗北。柳賢振職業生涯共3次面對洋基隊，他以2負、平均責任失分8.80的成績表現不佳。另一方面，他以大都會隊為對象共參加了8場比賽，取得了4勝1負、平均責任失分1.20的好成績。截至10日，大都會隊以20勝24負的成績排在國家聯盟東部賽區第4位。但是球隊的擊球率為0.275，在美職棒球大聯盟所有球隊中位居第一，因此必須提高警惕。 柳賢振有必要通過在與大都會隊的比賽中投出的好球找回自信。常規賽結束前，多倫多隊與在美國聯盟東部賽區爭奪季後賽名額的洋基隊還有8場比賽要打，柳賢振預計將面對洋基隊再出場1、2次。

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