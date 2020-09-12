治愈後復檢核酸呈陽性，國內超600名…144天後再次檢測出病毒的情況也存在. September. 12, 2020 07:17. by 李美智 image@donga.com. 據悉，曾患新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的國內患者中，治愈後復檢核酸呈陽性的超過600人。這其中包括被判定痊愈，過去近5個月時間後再次被判斷為陽性的情況。因此，也有人指出，雖然防疫當局尚未確認，但不能排除國內已經發生新冠病毒再感染病例的可能性。 上月24日，國際學術雜誌《科學》曾報道說，香港大學研究組確認了今年3月確診感染新冠病毒的30多歲男性於8月15日再次確認被感染的事實。該男子是第一個再次感染變異病毒的病例，與體內殘留的少量病毒再次活動的所謂“再發現”或“再復活”病例不同。對該男子體內檢測出的病毒進行分析後發現，與3月份感染的病毒部分基因不同。 目前，國內尚未報告這種變異病毒再次感染的事例。新冠病毒治愈後再次得到陽性診斷的患者以本月8日為基準達到了628名。感染後接受隔離治療後，在診斷檢查中被確定為陰性，出院後再次被判定為陽性。新冠肺炎患者大部分每隔24小時接受兩次診斷檢查，兩次都呈陰性才能出院。628名患者中，也有在得到痊愈判定144天後再次被確認為陽性的事例。 防疫當局認為，首先628名重新檢測出病毒的病例再感染的可能性很小。疾病管理本部患者管理組組長郭振表示：“對痊愈後再次被診斷為陽性的患者進行了7天的觀察，結果沒有出現癥狀，接觸者中也沒有出現感染的患者。從這一點來看，與其說是再感染，不如說是體內殘留的死亡病毒被重新檢測出。” 專家們認為，防疫當局的實時基因分析診斷檢查可以放大非常小的病毒碎片，因此，即使是體內殘留的微量病毒，也有可能被判定為陽性。新型感染病中央臨床委員會委員長吳明敦(首爾大學醫院感染內科教授)也曾解釋說，“新冠病毒復陽病例大多檢測出了死亡病毒的RNA(核糖核酸•遺傳物質的一種)。” 但也有人認為，很難完全排除再次感染的可能性。首爾寶拉梅醫院感染內科教授房智煥表示：“呼吸道上皮細胞壽命長，病毒最長可存活3個月。但144天之後再次檢測出病毒的事例卻非常罕見。” 疾病管理本部也沒有對再確診病例的病毒核酸序列進行分析，因此不能斷定不是由變異病毒引起的再感染。對此，郭組長表示：“我們將繼續對被再次檢測出病毒的病例進行調查。”

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