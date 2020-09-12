韓美新設“同盟對話”局長級磋商機制討論兩國懸案. September. 12, 2020 07:17. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 韓國和美國決定新設局長級外交磋商機制“同盟對話（暫稱）”。正在訪美的韓國外交部第壹次官崔鐘建當地時間10日在華盛頓國務院大樓會見了美國副國務卿斯蒂芬·比根，雙方就此達成了協議。 崔鐘建在會談結束後會見常駐記者時發表了上述講話，並表示，“這是對各種同盟懸案進行經常性形成共識的努力的壹部分”。據悉，新設的局長級磋商機制將首先討論龍山基地等與駐韓美軍基地的返還及遷移相關的實務問題。雖然之前圍繞討論免除對朝制裁的韓美工作組，不僅是朝鮮，連執政黨內部也提出了廢除的主張，但韓美雙方增設了這壹常態化的韓美溝通渠道。

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