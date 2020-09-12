電影節上鋪“紅地毯”的原因？. September. 12, 2020 07:17. by 金民 kimmin@donga.com. 在法國最高權威勛章“法國榮譽軍團勛章”上，綬帶掛鉤、綬帶、刺繡等幾乎所有的東西都是紅色的。人們還相信，紅葡萄酒比白葡萄酒、紅肉比白肉更能提振精神。紅色的跑車不知怎麽的，好像跑得更快。但是在“簡潔單調”和無彩色普遍流行的21世紀，紅色稍有不慎可能會變得土氣。 這本書描述了大膽而權威的顏色和紅色的歷史。從古羅馬到18世紀，在西歐紅色經歷了比任何顏色都波瀾壯闊的歲月。中世紀文章學權威作者出版《藍色的歷史》(2000年)、《黑色的歷史》和《綠色的歷史》後才出版《紅色的歷史》的原因也在於此。 紅色是人類首次控制並制造的顏色。據推測，制作時期為公元前1.5萬年至公元前1.35萬年左右，阿爾塔米拉洞窟壁畫中的野牛也是用紅色彩繪的。在古典拉丁語中，“紅色”也表示“彩色的、有色的”，在某些語言中是表現顏色的用語，只有白色、黑色、紅色三種。像這樣在古代和中世紀社會最原始、最優越的紅色在中世紀末的地位急速動搖。因為迅速上升為貴族色彩的藍色、象征奢侈和優雅的黑色攻勢接連不斷。再加上宗教改革後，被烙上不道德、頹廢色彩的紅色將從16世紀末開始進入退潮局面。 盡管如此，紅色在吸引人們關註時還是會使用。宣傳打折或活動商品時使用紅色字體，“紅色標簽”是指質量比一般產品更好的商品。紅色口紅象征著挑釁性的誘惑。迎接重要人物時鋪上“紅地毯”也是不變的習慣。 該書不僅僅是單純地羅列色彩的概念規定或象征，還從社會脈絡中分析了其意義。得益於此，讓人感覺是在用色彩透鏡回顧真正的歷史。但應該註意的是，這一歷史只局限於歐洲而不是全世界。

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