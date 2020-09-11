超級孫“表演時刻”即將回歸. September. 11, 2020 07:28. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 讓韓國球迷徹夜難眠的“超級孫時間”即將到來。 英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊所在的孫興慜(28歲)將於14日0時30分(韓國時間)在英國倫敦托特納姆熱刺體育場與埃弗頓隊進行2020~2021賽季EPL第1輪主場比賽，開始新賽季的比賽。托特納姆熱刺隊上個賽季排在英超最終積分榜第6位，埃弗頓隊則排在第12位。 孫興慜在上個賽季創造了單一賽季最多攻擊點(30個•18個進球、12次助攻)，躋身歐洲頂級前鋒行列，因此他能否從新賽季首場比賽開始就啟用得分炮，備受關註。孫興慜在4場季前賽中攻入4球，預計將在對陣埃弗頓的比賽上作為左前鋒首發出場。 英國網絡媒體《Spurs Web》報道說：“托特納姆熱刺隊對孫興慜的依賴度將進一步增大。孫興慜和哈裏•凱恩如果能夠健康地完成賽季，球隊有望進入積分榜前四名。” 本賽季由於受到新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響，賽季初期沒有國家隊比賽日程，因此孫興慜可以防止因長距離海外移動而帶來的體力消耗，集中精力參加所屬球隊的比賽。另外，托特納姆熱刺隊新賽季開始前引進了防守能力出眾的中場球員皮埃爾•霍伊別爾，加強了球隊的中場防守實力，因此孫興慜可以減輕參與防守的負擔，專註於本職工作，瞄準更多的進球。 孫興慜表示，“我想以比上個賽季更加犀利的表現，將更多的得分機會轉化為進球。” 即將迎來第六個英超賽季的孫興慜，在力爭自己在熱刺隊的總進球數突破100個(目前為85個)的同時，將挑戰連續5個賽季保持兩位數的進球數。幫助隊友進球的能力也得到發展的他能否連續兩個賽季加入“雙十(進球和助攻都達到10)”俱樂部也備受關註。 截至目前，孫興慜已出戰160場英超比賽的，如果新賽季他能再增加28次出場數，將超越奇誠庸(現FC首爾•187場)，創造韓國人英超最多出場記錄的新裏程碑。

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