描繪孝明世子出殯場面的《班次圖》...K-Auction展品估價為6~10億韓元. September. 11, 2020 07:29. by 孫宅均 sohn@donga.com. 藝術品拍賣公司K-Auction10日表示：“能夠掌握19世紀班次圖(朝鮮時代國家禮儀中描繪官僚和器物位置的記錄畫，又叫班列圖)形式的史料—《孝明世子出殯班次圖》將於24日在首爾江南區總部舉行的拍賣會上展出。” 估價為6億~10億韓元。該作品描寫了1830年去世的孝明世子的出殯場面。可以了解參加活動的人員、儀仗旗的樣子、轎子的配置等詳細內容。據悉，此次參展作品是為準備活動而制作的。 孝明世子從小就表現出卓越的藝術才能，從純祖27年(1827年)開始代理聽政，積極牽制專權官僚，努力錄用新人，但在21歲純祖30年時突然咯血早早就去世了。

한국어