留有6·25戰爭槍彈痕跡的漢江大橋，成為首爾市登記文化遺產1號. September. 11, 2020 07:28. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 漢江大橋和普信閣前的地鐵水平點、舊統計局大樓被選為首爾市登記文化遺產。 首爾市10日表示，根據去年年底實行的市、道登記文化遺產制度，以現有的入選為首爾未來遺產的公共資產為對象展開了調查工作，最後把上述3處登記為首爾市登記文化遺產。 首爾市將代表首爾、具有保存價值的近現代遺產指定為首爾未來遺產並進行管理。其中，建設、制作、形成已有50年，並被認為在首爾的歷史、文化、生活、經濟、宗教等各領域具有保存和利用價值的遺產，被指定為首爾市登記文化遺產。但是，國寶或寶物等現有的指定文化遺產除外。 首爾市登記文化遺產第1號被確定為漢江大橋。漢江大橋是1917年建成的漢江上歷史最悠久的人行橋。這裏留有6·25戰爭時期槍彈的痕跡，被認為是近現代歷史的活證據，同時也是衡量大韓民國橋梁技術發展面貌的象征。 第2號是1970年設置的普信閣前的地鐵水平點。水平點可以作為衡量地鐵線路的深度、隧道的高度、歷史上下軸高度的標準。首爾市1970年開始地鐵工程，在普信閣圍欄內設置了直徑7厘米、長12厘米的鑲有銅釘的花崗巖材料水平點。雖然之後隨著道路的擴張，普信閣遷移到現在的位置，水平點也被遷移，失去了作為基點的作用，但是水平點具有首爾地鐵1號線工程的始發點的象征性。 位於首爾市鐘路區慶雲洞的舊經濟企劃院統計局大樓被選為第3號登記文化遺產。該大樓由建築師李熙泰於1959年設計，1961年竣工，是能夠理解光復後現代建築趨勢的建築，具有很高的保存價值。

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