軍方消息人士：“朝鮮有可能在10月建黨紀念日公開新型洲際導彈，並在美國大選之際發射潛射導彈”. September. 11, 2020 07:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據悉，韓美情報當局正在關註朝鮮在勞動黨創建日（10月10日）閱兵式上公開新型洲際彈道導彈，並在美國大選（11月3日）之際發射潛射彈道導彈的可能性。 據認為，朝鮮首先會展示可以用核武器打擊華盛頓和紐約等美國本土的“新戰略武器”，以此來吸引人們的視線，然後針對美國大選利用“北極星-3”型（潛射導彈）繼續發動“挑釁事件”。韓國軍方消息人士10日表示：“韓美情報當局認為，在美國總統選舉之後，無論是特朗普再次執政，還是新政府上臺，對於朝鮮來說，新型洲際導彈都是‘最後的談判籌碼’。” 因此，朝鮮的打算，有很大可能是在美國大選前後，相比新型洲際導彈，選擇發射潛射導彈來抓住對美談判先機的劇本。 韓美情報當局認為，新型洲際導彈是裝有固體燃料發動機的品種。其推力比利用液體燃料發動機的現有“火星-14”“火星-15”型洲際導彈的推力強，可以達到全美大部分地區，而且無需事先註入燃料，可以豎立在移動式發射架上，在10分鐘內完成發射。另壹名消息人士說：“韓美當局認為，朝鮮可能在下個月閱兵式上公開新型洲際導彈，宣布完成對美核打擊力，因此正在密切追蹤相關動向。” 據悉，最近在首都圈和西部海上接連展開韓美偵察機，也是為了掌握正在平壤附近的美林機場進行的朝鮮軍隊閱兵式預演中是否有新型洲際導彈登場。據悉，壹萬多名兵力和數百臺武器裝備正在參加預演，到目前為止還沒有發現新型洲際導彈。 在這種情況下，美國戰略與國際問題研究中心研究員約瑟夫·伯穆德斯當地時間9日通過專門報道朝鮮消息的網站“超越平行（Beyond Parallel）”提出了朝鮮發動試射潛射導彈挑釁的可能性。此前，戰略與國際問題研究中心4日表示，對鹹南新浦造船廠的衛星照片進行分析的結果顯示，捕捉到了試射潛射導彈的動向。 伯穆德斯表示，衛星照片中發現了“新浦”級潛水艇、看似起重機的車輛、疑似導彈運輸集裝箱的拖車等。據認為，這些可以看作是在潛水艇上安裝“北極星-3”號的作業。韓國軍方當局人士表示：“朝鮮可能正在從新型潛艇上試射‘北極星-3’型之前，準備進行進壹步的發射試驗。”

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