新書：“特朗普為應對朝鮮威脅秘密開發核武器”. September. 11, 2020 07:29. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據悉，美國特朗普政府為應對朝鮮的核武器、導彈威脅，秘密開發了新的核武器系統。 《華盛頓郵報》當地時間9日提前拿到“水門事件”獨家報道記者兼該報副主編鮑勃·伍德沃德的新書《憤怒（Rage）》並作了報道，報道內容顯示，特朗普在接受伍德沃德采訪時表示：“我開發出了美國之前無人擁有的核武器系統。”他還說：“我們擁有妳從來沒有看到或沒聽到過的東西，（俄羅斯總統符拉基米爾·）普京和（中國國家主席）習近平都沒有聽到過的東西。” 特朗普在采訪中憶及2017年朝美關系陷入僵局的“火焰和憤怒”時距離與朝鮮的戰爭有多近，並作了上述表示。其要義是，為防範戰爭，開發了對抗朝鮮威脅的核武器系統。伍德沃德寫道：“此後從匿名人士那裏確認了美軍開發新武器系統的事實，但都沒有透露具體內容。” 另外，根據該書內容，朝鮮國務委員會委員長金正恩與特朗普總統往來了27封信件。金正恩恭敬地稱特朗普總統為“閣下（your excellency）”，還直接提到了“魔法般的友誼”“夢幻電影壹般的會面”等。對於韓美聯合軍事演習的持續舉行，他吐露內心的想法說，“說實話，我非常生氣”。特朗普把金正恩對核武器的看法比喻為“太愛了，就像不能出售的房子壹樣”。

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