文在寅-金鐘仁，應不計較條件見面，展開實質性的合作. September. 11, 2020 07:30. by 鄭淵旭 評論員 jyw11@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李洛淵和“國民力量”緊急對策委員長金鐘仁昨天在國會舉行了由國會議長樸炳錫主持的午餐會晤。李洛淵作為上任問候曾拜訪過金鐘仁，但作為朝野政黨黨首正式見面還是第壹次。兩位黨首就盡快處理第四次補充預算案達成了共識。 李洛淵前天在青瓦臺對文在寅總統說：“朝野黨首之間的會晤或者壹對壹會談都很好，希望推進。”據悉，文在寅也多次強調了合作的必要性。但是在金鐘仁就任以後，雖然討論過文在寅和金鐘仁的會面，但是因為雙方的溝通失敗，會面告吹，好像只是加深了彼此感情的溝壑。現在，政府和執政黨也許是蜜月關系，但朝野政黨的關系處於對立狀態。 為了營造實質性的協治氛圍，執政黨必須擺脫力量政治。為此，第21屆國會成立後，應對憑借176個席位巨大執政黨獨占常任委員長和立法暴走的行為的自我反省為基礎，重新調整包括法司委在內的常任委員長的分配。如果堅持把在野黨當作立法障礙物的態度，朝野之間的合作只會變得空洞。文在寅強調的協治的宗旨，不應是在野黨無條件配合政府、執政黨的政策。 如果巨大執政黨承認在野黨是真正的政治夥伴，並展開對話，那麽在野黨也可以進行政策協助。朝野雙方需要慎重對待，各退壹步，集中進行達成共識的政策互助，逐漸擴大協治領域。此次朝野就第二批災難支援金篩選發放問題達成壹致，可以看作是壹個積極的信號。 在全體國民齊心協力也難以克服的危機狀況下，政治反而分裂國民、擴大矛盾，這就是我們的現實。文在寅和金鐘仁不應該計較會晤的形式，應該開誠布公地進行對話。非常的時局需要非常的應對。朝野如果無視國民的這種要求，執著於政派利害關系，無論執政黨還是在野黨，都難逃國民的指責。

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