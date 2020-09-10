支付通信費來安撫對選擇性支援的不滿，是放棄原則和信念的災難支援. September. 10, 2020 07:38. . 政府和共同民主黨決定，從編制第四次補充預算籌措的第二批緊急災難支援金財源中拿出壹部分，以通訊費的名義向13歲以上的所有國民每人發放2萬韓元。因為新冠疫情，國民的非對面活動增多，所以要通過補充預算來填補增加的手機費用。據悉，昨天文在寅總統在青瓦臺邀請共同民主黨領導層舉行的懇談會上，接受了李洛淵代表的請求。 前天，執政黨公開了向17歲至34歲及50歲以上的國民各支援2萬韓元的6600億韓元通訊費的方案。對象為3287萬人，占國民的63%。消息傳出後，被排除在對象之外的國民們中間出現了“我為什麽被排除？”的不滿，壹天後，對象和規模進壹步擴大為“13歲以上國民的壹次性支付”，並得到了青瓦臺的批準。 為平息要求“普遍支付”災難支援金的黨內人士和支持層的不滿，總額7萬億韓元的第四次補充預算中，向小工商業者、個體戶和特殊形態勞動者等分別支付3萬億韓元和2萬億韓元，其余部分分別支付通信費、兒童特別照顧支援費等，以完善普遍性。就在幾天前，李洛淵還曾表示，“災難的痛苦對弱者更殘酷”，這與選擇性發放原則前後矛盾。 對於第二批災難支援金的必要性，朝野和專家之間沒有異議。但是，由於壹再制定補充預算，國家債務劇增，國家信用度勢必下降。與經濟合作與發展組織其他成員國相比，壹直強調韓國財政健全性的文在寅總統也表示：“從現實來看，財政上存在很大困難。” 在這種情況下，給全體國民發放通信費，難免會受到“這是考慮到支持率下降的民粹主義”的指責。執政黨政策委議長也針對幾天前向全國人民發放的第壹批災難支援金表示：“很難說完全不是民粹主義。” 優先支援受災嚴重的個體戶、小商販和未就業青年是具備常識的國民完全可以接受的合理決定。為了平息部分人的不滿情緒，將全額舉債籌措的財源細分給全體國民，這絕非明智之舉。

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