勸讀的社會. September. 10, 2020 07:38. . 穿著黃色禮服的少女坐在沙發上看書。背靠在軟軟的大靠墊上，左臂放在木頭扶手上。往後梳理整齊的頭發用紫色蝴蝶結紮起來，視線完全固定在右手握著的書上。少女到底是誰？是什麽書，那麽熱衷於閱讀呢？ 《讀書的少女》是18世紀法國畫家讓-奧諾雷·弗拉戈納爾的代表作之壹。在畫這幅畫的時候，法國貴族們的享樂和奢侈達到了極致，強調了知性和有教養的生活。弗拉戈納爾雖然是以充滿世俗和性感美的畫而備受貴族寵愛的畫家，但在該畫中，他似乎想通過讀書這壹主題傳遞道德信息。這也是與華麗少女的服裝相比，周邊的背景非常簡樸的原因。少女正在讀的小書可能是當時精英之間流行的伏爾泰的《老實人》等諷刺社會的小說。 令人好奇的少女的真實身份被揭開是最近的事情。該畫屬於弗拉戈納爾37歲制作的18幅“幻想人物”系列作品，2012年發現了練習該系列作品的素描。在壹張紙上畫著18名肖像，大小如拇指指甲大小的繪畫作品。畫中出現了神女、歌手、作家、樂器演奏者、演員、將軍、貴婦人等多種職業群，其中最先出現的是讀書的少女。值得註意的是，除了這名少女之外，其余的人物下面都寫著訂購者的名字。因此，與現實生活中存在模特的其他作品不同，只有這個少女才是畫家想象中真正的“幻想人物”。 在表達現實中不可能有的超自然、不現實的事情時，就會使用“幻想”壹詞。在上流階級的奢侈和放蕩達到極點的時代，讀書的知性人就像幻想人物壹樣。不讀書的社會就是死的社會。這也許是在過了250年的今天依然在推薦書的原因呢？

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