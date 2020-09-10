日本前外交官天木直人表示：“日本應為壬辰倭亂當時的鼻冢謝罪”. September. 10, 2020 07:38. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 日本前任外交官出版了反省壬辰倭亂時割掉朝鮮人鼻子建造墳墓的日本令人羞愧的歷史的書。前日本駐黎巴嫩大使天木直人(73歲)將與韓日文化研究所所長金文吉(75歲)一起從10日開始銷售名為《麒麟(象征和平時代的想象中的動物)啊，來吧》的書。 鼻冢的歷史可以追溯到400多年前。1597年6月，豐臣秀吉(1537~1598年)命令倭軍“割掉朝鮮人的鼻子敬獻上來”。為了激勵倭軍們積極與朝鮮軍作戰，豐臣秀吉強行要求了世界戰爭史上都罕見的極端方法。 根據豐臣秀吉的指示，當年7月以後，倭軍有組織地去割朝鮮人的鼻子。每名倭軍被要求割掉3個朝鮮人的鼻子，把鼻子放進大桶裏，用鹽腌制後送到日本。倭軍為了擴大戰功，不僅砍掉戰死者，還砍掉了活著的平民百姓的鼻子。據悉，當時倭軍根據所割鼻子的個數得到了獎勵。 豐臣秀吉於1597年9月在京都市東山區掩埋了鼻子，並建造了墳包。據悉，這裏埋葬著12.6萬多名朝鮮人的鼻子。鼻冢的旁邊則坐落著把豐臣秀吉供奉為神的豐國神社。 豐臣秀吉死後，日本人把鼻冢改成了耳冢。據悉，這是為了稍微淡化殘忍的歷史。實際上，京都市的墳丘指南上也寫有“耳塚”，括號內還補充加上了鼻冢。雖然韓國學者在對馬島、備前、福岡等地尋找耳冢，但尚未掌握整體情況。 天木前大使9日接受本報的電話采訪時說：“我雖然是京都人，但是直到最近都不知道京都有這樣的鼻冢。為了要讓日本人了解正確的歷史，所以寫了這本書。”接著他強調稱，“即使是現在，日本也應為羞愧的過去反省、謝罪，期待創造韓日合作的未來。” 關於書名，他解釋說：“使用了在中國只有和平時代才會出現的想象中的動物‘麒麟’。希望這樣的和平時代能夠到來。”他計劃11月在京都鼻冢內舉行追悼朝鮮人靈魂的慰靈祭。 天木前大使在擔任日本駐黎巴嫩大使的2003年向時任日本首相的小泉純一郞提出了“不能參與美國主導的伊拉克戰爭”的意見。因此，他受到了外務省的“退休勸告”。結果，他在當年退休，結束了34年的日本外交官生活。目前他正以外交評論家、作家、政治運動家等身份活動。

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