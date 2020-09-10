貝利和梅西沒能達成的國家隊百球記錄，C羅卻做到了. September. 10, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “進球機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•葡萄牙)成為了歐洲男子足球運動員中第一個，同時也是世界男子足球運動員中第二個突破A級比賽(國家隊之間的比賽)100球的球員。 9日，C羅在瑞典索爾納舉行的與瑞典隊的歐洲足球聯盟(UEFA)國家聯盟聯賽A第3小組第2輪比賽中攻入2球，幫助葡萄牙隊以2比0獲勝。他在上半場補時(第47分鐘)利用任意球先拔頭籌，隨後又在下半場第28分鐘，用右腳射門打進了制勝一球。 歐足聯賽後表示：“羅納爾多在自己的第165場國家隊比賽中攻入了第100個、101個進球，在歐洲男選手中首次超過了100個。” 從歷屆世界男選手來看，C羅的國家隊總進球可以排在第二位。排在第1位的是過去曾是伊朗招牌球星的阿裏•代伊所保持的109個進球(149場)。巴西的“足球皇帝”貝利以77球(92場)排在第7位，C羅的一生對手裏奧內爾•梅西(阿根廷)以70球(138場)排在第16位。韓國球員中，“車旋風”車範根以58粒國家隊進球(136場)排在第34位。在各國實力差距較大的過去，女足比賽上通常會出現很多進球，其中克裏斯蒂娜•辛克萊爾(加拿大•186球)等10多名球員在國家隊比賽中攻入了100個以上的進球。 2004年6月，C羅在與希臘的歐洲足球錦標賽(歐洲杯)比賽中，打入個人國家隊首粒進球，之後他憑借穩定的進球能力，時隔16年，C羅創造了大記錄。據歐足聯透露，全天候射手C羅用右腳踢進了55個球，用左腳踢進了22個球，用頭踢進了24個球。攻入3球以上的比賽多達9次，十分善於集中進球，任意球也攻入10球，表現出很強的定位球能力。在C羅進球的66場比賽中，葡萄牙取得了55勝(5平6負)，勝率極高。C羅面對41支國家隊進過球，他攻入進球最多的國家是當天為他送上大記錄的犧牲品瑞典和立陶宛(以上失7球)。C羅表示，“此前一直以100粒進球為目標。現在將瞄準下一個目標—創造新紀錄。” C羅在30歲以後的國家隊比賽中，場均能攻入1.04球(47場49球)，比30歲之前(場均0.44球•118場52球)的進球效率更高。10多年來，他每天堅持3、4個小時的敏捷性、速度等訓練日程，並進行了嚴格的身體管理。去年在A級比賽中攻入14球(10場)的C羅，打破由代伊保持的國家隊最多進球記錄也並非難事。

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