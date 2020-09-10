美國技術股泡沫要破裂？特斯拉暴跌21%. September. 10, 2020 07:39. by 姜有炫 yhkang@donga.com. 在美國紐約股市上市的技術股代表特斯拉股價暴跌21.1%，創下上市以來最大跌幅。以技術類股為中心的納斯達克指數在3個交易日內下跌10%以上，對技術股泡沫破滅的擔憂正在加大。 勞動節休假後開盤的8日(當地時間)，紐約股市納斯達克指數在一天內暴跌4.11%，連續3個交易日下跌。有評價認為，與上一最高點2日相比，股市暴跌10%以上，股市事實上已經進入了“調整期”。 此前不斷出現“泡沫爭議”的Big-Tech(大型技術企業)股價一致下跌。8日，微軟(-5.4%)、蘋果(-6.7%)、谷歌母公司alphabet(-3.6%)、亞馬遜(-4.4%)、臉書(-4.1%)等技術股“BIG6”的股價大幅下跌。 特別是，進入今年以來到上月末為止股價上漲6倍的特斯拉，創下了2010年紐約股市上市以來的最大跌幅。特斯拉公司未能納入以大型股為中心的標準普爾(S&P500)指數，再加上有償增資50億美元(約6萬億韓元)等不利因素。在華爾街，針對特斯拉經營業績對比股價的大幅上漲，有人指出“特斯拉是用歷史上最大規模的紙建造的房子”。 與此同時，軟銀集團會長孫正義最近秘密購買了價值40億美元的股票期權(在未來以一定價格購買股票的權利)，因此技術股比實際價值上漲幅度更大的憂慮正在擴散。 進入今年以來，技術股“BIG6”的市價總額增加了3.2萬億美元，被指責接近過去“互聯網泡沫”的水平。美利資證券研究中心主任李京洙(音)表示：“短期過熱現象將得到緩解，美國技術股在短期內將經歷調整局面。預計不會進入大盤下跌的局面。” 韓國股市得益於個人買進勢頭，跌幅縮小。當天韓國綜合股價指數比前一天下降了1.09%(-26.10點)，以2375.81點收盤。但是，由於韓國國內投資者持有的特斯拉股票持有額超過4.6萬億韓元，投資者對損失的擔憂正在加大。

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